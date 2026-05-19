В Красноярском крае 6 лет колонии получил лихач за гибель женщины в ДТП. Фото: краевой СК

19 мая 2026-го в Минусинске прошел суд над водителем, по вине которого в жутком ДТП погибла женщина. Авария произошла в январе 2026 года на автодороге «Саяны».

На 34-м километре трассы школьный автобус возвращался из Минусинска в Тесь, навстречу ему двигалась колонна легковых машин. В красной «Тойоте Аурис» за рулем была 38-летняя ветврач и мать второклассника. За ней двигался «Форд Куга» под управлением 33-летнего жителя Абакана. На тот момент на мужчине числились 18 штрафов за нарушения ПДД, которые он заработал за полгода.

В какой-то момент лихач решил обогнать красную «Тойоту». Нарушив требования скоростного режима и правил, он выехал на «встречку», не убедившись в ее безопасности, и только там увидел школьный автобус. Фигурант попытался вернуться в свою полосу, но в этот момент зацепил легковушку и вынес ее на встречную полосу – прямо под автобус.

Столкновение закончилось трагедией, ветеринар погибла на месте. В салоне автобуса в это время находились девятиклассники, которых возили в военкомат. К счастью, детей перевозили без нарушений, они выжили: один парень травмировал ногу, другой получил ушибы. Остальным подросткам оказали помощь на месте.

Опытный водитель автобуса рассказал, что видел опасный обгон. Он сбросил скорость, но резких маневров с детьми в салоне делать не стал.

Виновник аварии спустя некоторое время после ДТП скрылся, однако вскоре его личность была установлена. Позже мужчина признал свою вину.

Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места его совершения. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии-поселения. Также его лишили права управлять транспортными средствами на два года. В пользу ребенка погибшей удовлетворен иск на 1,5 млн рублей. Осужденный уже выплатил семье 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.