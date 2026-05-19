Сохраним природу и биоразнообразие

Сохранение природы и биоразнообразия — одна из наиболее актуальных и приоритетных задач современного мира. Зачастую воздействие человеческой деятельности на окружающую среду приводит к серьезным последствиям: исчезновению видов, нарушению экосистем и природного баланса. Эти процессы не только обедняют нашу планету, но и напрямую угрожают благополучию человечества. Сохранение природы и ее бесценного богатства — общий долг каждого из нас: крупных компаний и организаций, волонтерских сообществ.

В национальном парке «Красноярские Столбы», на территории научно-познавательного комплекса «Нарым», готовится к открытию Центр научного волонтерства. Это пространство объединит корпоративных волонтеров «Норникеля», городские сообщества, специалистов нацпарка и представителей науки. Открытие запланировано на 2 июля.

Точка сбора неравнодушных людей

Сейчас идет активная подготовка к запуску. В середине мая к созданию площадки присоединились участники корпоративной программы «Люди территории». Волонтеры занимались благоустройством входной группы будущего Центра научного волонтерства: убирали строительный мусор, монтировали конструкции, пилили, красили и приводили площадку в порядок перед открытием. В июле здесь начнет работать пространство для мероприятий, лекций, планирования исследовательской и научной деятельности, а также экспозиция лучших волонтерских практик. Основной целью проекта является популяризация научного и заповедного волонтерства, поиск и развитие идей, направленных на сохранение биоразнообразия.

- Центр научного волонтерства должен стать домом для любого человека, желающего внести вклад в заботу о заповедной природе. Для нас это флагманский проект на территории Красноярска, направленный на экопросветительскую работу и продолжение масштабной деятельности компании по сохранению биоразнообразия. Надеемся, это место будет жить насыщенной и интересной жизнью и станет настоящей точкой сбора неравнодушных людей, сообществ и бизнеса», - рассказал вице-президент – директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко.

Важно проводить системную работу

По словам руководителя направления развития социального капитала и благотворительности горно-металлургической компании, заместителя председателя Национального совета по корпоративному волонтерству Елены Крючковой, Центр также станет одним из инструментов формирования социального капитала территории.

- Сейчас ключевая задача — переход от разовых волонтерских акций к системной работе, трансляции смыслов программы «Люди территории» на новую аудиторию, выстраиванию диалога между бизнесом, экспертными и локальными сообществами, - перечислила направления работы площадки Елена Крючкова. - Поэтому Центр научного волонтерства в Красноярском крае — это не просто точка сбора волонтеров, а постоянно действующая инфраструктура, иллюстрирующая устойчивое партнерство на разных уровнях.

По словам Ксении Гаспарян, директора по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», Центр научного волонтерства может стать важным примером для всей заповедной системы России: «Волонтерская площадка - уникальный для заповедной системы России проект. В нем соединяются усилия бизнеса, особо охраняемой природной территории, экспертных некоммерческих организаций, науки и волонтерского сообщества. Именно такой подход дает системный эффект, который в дальнейшем можно будет тиражировать. Наш фонд более 30 лет занимается разработкой новых форматов общественной поддержки заповедных территорий. Центр - одно из сильных современных решений, которое помогает объединять неравнодушных людей вокруг сохранения природного наследия».

Сотрудничество продолжается

Создание Центра научного волонтерства – закономерное продолжение многолетнего сотрудничества нацпарка и волонтеров-металлургов.

- В 2018 году стартовало совместное с компанией обустройство экотропы и смотровых площадок на входе в нацпарк со стороны Фанпарка «Бобровый лог», - рассказывает директор национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков. - С тех пор наше взаимодействие только укреплялось. Центр научного волонтерства – новый этап, который позволит усилить вклад волонтеров в заповедную науку, в развитие экотуризма. В частности, волонтеры будут привлекаться к обработке данных с фотоловушек или, например, к организации экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Сейчас Центр находится на завершающей стадии строительства, и уже собирает вокруг себя волонтерское сообщество. Для участников программы «Люди территории» работа 16 мая стала первым шагом к открытию пространства, которое будет развиваться как площадка для научного волонтерства, экопросвещения и партнерских инициатив.

- Я работаю в компании три года и горжусь тем, что инициируются такие важные проекты. Приятно быть причастной к развитию национального парка. Сегодня я вкладываю в наше общее дело всю душу и всю свою любовь к природе, - поделилась волонтер Красноярского представительства компании Анастасия Шевцова.

Фото – Артем ЛЕНЦ. Предоставлены организаторами Центра научного волонтерства.

Полина КУЗНЕЦОВА