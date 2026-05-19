От регистрации до первой помощи: красноярцам рассказали, что может спасти жизнь в походе

Красноярцам рассказали, о чем не стоит забывать перед отправлением в поход Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Безопасность в турпоходах – не просто слова. Это фундамент, на котором строится любое путешествие, будь то однодневная прогулка или сложный многодневный маршрут в горах. Пренебрежение элементарными правилами может превратить приключение в борьбу за выживание.

О чем не стоит забывать перед отправлением в поход в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1FM рассказал автор программы по обучению первой помощи в экстренных ситуациях «Вне зоны доступа 103» Владимир Дрянных.

Особое внимание эксперт заостряет на регистрации группы в МЧС. Некоторые туристы пренебрегают этим и оказываются в ловушке. Желание сэкономить время или уверенность в собственном опыте часто оборачиваются против самих путешественников. В случае ЧП драгоценное время будет упущено, а шансы на благополучный исход значительно снизятся. Еще один важный момент – умение оказать первую помощь:

- Люди травмируются в городе и даже в квартирах, не говоря уже о пересеченной местности. В походах нередки перепады температур, давление, можно получить тепловой удар. Люди часто получают травмы из-за того, что неправильно подходят к началу маршрута, - рассказывает Владимир Дрянных.

Что касается первой помощи, то важно знать алгоритм ее оказания, уметь работать с травмами и бессознательным состоянием, при этом не нарушая закон.

- В рамках закона мы не имеем права при первой помощи использовать медицинские препараты, даже перекись водорода. У многих людей может проявиться аллергическая реакция, а справиться в лесу с ней довольно непросто. Региональное отделение Российского Красного Креста в крае проводит базовый курс обучения первой медпомощи для инструкторов-проводников и всех желающих.

Также Владимир Дрянных обращает внимание на то, что перед походом очень важно одеться по погоде. Что важно – в яркую одежду. Отправляясь даже на пару часов возьмите с собой аварийный запас: перекус, воду, спички, аптечку, компас и карту. Это может спасти жизнь. И, конечно, не стоит надеяться на авось – вы должны четко понимать свой маршрут.

Что делать, если сбился с маршрута?

- Если вы поняли, что заблудились – не стоит никуда идти. Оставайтесь на месте, пробуйте набрать «112». Периодически сигнал пробивается, вас могут определить. Когда вы дозвонитесь, в приложении «Компас» есть координаты, которые нужно продиктовать диспетчеру. Их передадут спасателям.