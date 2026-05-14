Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Красноярска в Гуанчжоу

Фото: Алексей ПЕРЕСЛАВЦЕВ/www.aeroflot.ru

Полёты между Красноярском и Гуанчжоу начнутся 4 июля, выполнять их будет компания «Россия», которая входит в Группу «Аэрофлот».

Согласно летнему расписанию, лайнеры будут отправляться дважды в неделю: по вторникам и субботам — из Красноярска, по средам и воскресеньям — обратно из Гуанчжоу. На линии задействуют Boeing 737 с компоновкой салона двух классов — экономическим и бизнесом. Новый маршрут, как ожидает перевозчик, окажется востребованным как у деловых пассажиров, так и у туристов.

Гуанчжоу станет пятым городом КНР, куда из красноярского хаба можно улететь рейсами авиакомпаний Группы без пересадок. На сегодня «Россия» уже предлагает прямое сообщение из Красноярска с Пекином, Шанхаем, Харбином и Санья.

Добавим, что сайт Frequentflyers.ru подвёл итоги ежегодного опроса среди путешественников. В нём участвовали почти 4 тыс. человек. В номинации «Лучшие в сбойных ситуациях» «Аэрофлот» занял первое место с 29,9%, сместив лидера прошлого года — S7 (23,6%).

На зарубежных рейсах «Аэрофлот» удерживает безусловное первенство: 23,4% голосов. Вторую строчку заняла S7 Airlines (12%), третью — Emirates (10,6%). Далее следуют Turkish Airlines (9,5%), Etihad (6,6%) и Qatar Airways (5,9%). Главная потеря прошлого года — «Белавиа»: в 2024 м авиакомпания занимала четвёртое место с 8,43%, теперь же её результат упал до 2,3%.

На внутренних магистралях тройка лидеров не изменилась. «Аэрофлот» набирает 39,5%, S7 Airlines — 32,3%, «Россия» — 16,7%. Utair с 8,3% заметно улучшила позиции и опередила «Уральские авиалинии» (3,2%).

45,3% пассажиров также предпочитают бортовое питание «Аэрофлота», а систему развлечений на борту — 54,6%. Также перевозчик вышел на первое место с лучшей бонусной программой, так считают 45,3% опрошенных.

Среди лоукостеров «Победа» уверенно обыгрывает Smartavia: 68,7% против 31,3%. Год назад разрыв был меньше (60,5% против 39,5%). Причём те, кто хорошо знаком с обеими компаниями, явно отдают предпочтение «Победе».