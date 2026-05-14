Инициативы по развитию села и защите экологии войдут в Народную программу

Делегация из Красноярского края приняла участие в работе отчетно-программного форума партии Единая Россия «Есть результат!», который прошел в Омске. Его участники подвели итоги Народной программы партии и наметили направления для дальнейшего развития. Ключевой темой встречи стало обсуждение инициатив для нового программного документа, сфокусированного на развитии села.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании форума отметил, что комплексное развитие села всегда было одной из главных задач партии, и поддержка агропромышленного комплекса, улучшение условий жизни граждан на селе – один из важнейших приоритетов партии.

- Люди должны не только работать на селе, но и иметь возможность провести свой досуг. Это всегда было одной из главных задач партии «Единая Россия». Ничего не меняется, этот приоритет остается, – сказал Владимир Якушев.

В рамках форума состоялось пять тематических круглых столов, участники которых выработали конкретные предложения для включения в новую Народную программу. Они касаются развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности, благоустройства сельских территорий, экологии, поддержки участников СВО на селе и молодежной политики.

Край поделится опытом

Участники круглого стола «Продовольственная безопасность и аграрное лидерство» считают необходимым дополнить народную программу новыми мерами поддержки АПК и агротуризма. В числе инициатив – увеличение доли отечественных семян до 75% и доли российского племенного скота. Важно обеспечить аграриев отечественной современной и качественной техникой, а также развивать российское сельхозмашиностроение, поддерживать компании, выпускающие готовую продукцию из российского сырья, уверены эксперты.

- Определили три ключевых направления. Во-первых, это обеспечение продовольственной безопасности региона и России в целом, что по понятным причинам является одним из ключевых условий обеспечения государственного суверенитета. Второе – это качество жизни людей на селе, повышение роста благосостояния сельчан. И третье – это повышение производительности труда в сельском производстве, повышение отдачи от экономического сектора. Делаем серьезную ставку на цифровизацию сельского агропроизводства с точки зрения подготовки кадров. Мы сформировали специальную программу профессионалитетов в нашей системе СПО, стараемся формировать механизмы поддержки для сельхозпроизводителей, которые реально внедряют технологии в агробизнес. Такие примеры в нашем регионе есть, – сообщил председатель Законодательного Собрания Красноярского края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко.

У Красноярского края большой опыт в достижении этих задач.

- Если мы говорим о законах и господдержке, то наш край абсолютный лидер в СФО. На сферу АПК 11 млрд рублей выделено из бюджета, 6,5 млрд рублей прямая поддержка. Ни один субъект такими мерами поддержки похвастаться не может. Мы не только ждем помощи от федерального бюджета, но и сами имеем серьезный пакет государственной поддержки и можем инициативными мерами стимулировать наиболее прогрессивные подотрасли, – рассказал председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов.

Новое качество жизни

Круглый стол «Современное село: инфраструктура, жилье и новое качество жизни» был посвящен мерам развития сельских территорий. Как отметили участники совещания, современное сельское хозяйство требует высококвалифицированных специалистов, но существующая инфраструктура не способна их удержать.

В качестве ключевого решения прозвучало предложение разработать «Стратегию развития сельских территорий» и создать каталог типовых проектов обустройства сел.

- Ключевая задача сегодня – комплексное развитие села. Развитие производства и поддержка предприятий, аграриев, это только один сегмент. Эти меры помогают создавать рабочие места, обеспечивает занятость. Но сегодня этого мало. На уровне правительства по предложению партии «Единая Россия» и в регионах развивается система комплексного подхода. Важно развивать разные направления: и культуру, и благоустройство, и образование. В регионе уже работают программы по привлечению кадров на село: «Земский учитель», «Земский врач», запустили «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Важно продолжать эти направления, – рассказал депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Еремин.

Экологическая повестка

На круглом столе «Экология для жизни» эксперты и экологи представили новые экологические правила и стандарты защиты окружающей среды. Одно из предложений касалось темы обращения с отходами.

Экоактивист, депутат Сосновоборского окружного Совета депутатов Марина Якубенко затронула тему скопления мусора в лесах: «До сих пор ситуация оставалась патовой: ни у лесничеств, ни у муниципалитетов нет ни полномочий, ни финансирования на ликвидацию лесных свалок. Но уже разработан и в ближайшее время будет принят законопроект, который наделит региональные министерства и необходимыми полномочиями, и бюджетом для уборки этих территорий».

Еще одной важной темой стало строительство современных очистных сооружений. По мнению участников круглого стола, должно быть больше проектов по оздоровлению и расчистке рек и водоемов.

«В нашей стране началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие». И хотя наш форум был посвящен преимущественно жизни на селе, экологическая повестка касается всей страны. На круглом столе мы подняли целый комплекс важнейших тем. Для сельских территорий вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами порой стоит даже острее, чем для городов: из-за нехватки инфраструктуры несанкционированные свалки появляются прямо в полях и лесах, – отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Виталий Дроздов.

Эксперты также предложили поддерживать волонтерские акции и движения по сбору мусора и выступили за внедрение технологий искусственного интеллекта в природоохранную деятельность.

Поддержка ветеранов

По итогам круглого стола «Герои на родной земле: адаптация и поддержка участников СВО на селе» представили новые меры поддержки ветеранов.

- Одно из моих главных предложений – создание специализированного многофункционального центра для военнослужащих, - озвучил свою инициативу Герой России, участник предварительного голосования «Единой России» Олег Ликонцев. - Важно, чтобы все работало по принципу «одного окна». Чтобы абсолютно все вопросы и проблемы можно было решить в одном месте и без лишней бюрократии. Причем, это должно работать для всех ветеранов, а не только участников СВО.

Кроме того, прозвучали предложение запуска системы бесплатного обучения и переобучения ветеранов и членов их семей по самым востребованным сельским специальностям с гарантированным трудоустройством, запуск кадровой программы ускоренной подготовки ветеранов СВО для работы на постах глав сельских поселений и муниципальных округов; а также идея использования навыков бойцов для управления сельхоздронами.

Жить и работать на селе

В ходе круглого стола «Молодежь сегодня: от профориентации на селе до экологического лидерства» эксперты обсудили меры по развитию сельской инфраструктуры для молодых профессионалов. В частности, необходимо развивать жилищные программы для молодых специалистов на селе – сделать сельскую ипотеку доступнее, расширить практику предоставления служебного жилья с возможностью последующего выкупа на льготных условиях.

- Создание рабочих мест на селе, фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, создание инфраструктуры - важно продолжать эту работу. А также популяризировать сельский образ жизни, в нем есть неоспоримые преимущества: экология, недорогая земля, возможность построить свой дом, – отметил председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму, и развитию общественной среды Законодательного Собрания Красноярского края Александр Новиков.

Вторая инициатива касается подготовки специалистов для сельского хозяйства и повышения престижа работы на земле. По мнению участников обсуждения, важно развивать на селе спортивную, культурную и молодежную инфраструктуру, а также транспортные маршруты между селами.

Представленные участниками форума инициативы Правительство России детально проработает совместно с партией, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам пленарного заседания.

Отчетно-программные форумы партии «Есть результат!» пройдут во всех федеральных округах. А затем все предложения будут сформированы в новый документ. Программа партии будет состоять из двух документов – это новый подход в ее работе. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России. Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – Народную программу на пять лет.