В Красноярске продолжается регистрация на праздник для малышей от 8 месяцев до 4 лет «Карапузы, на старт!»

12 й семейный фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Красноярске 23 мая 2026 года в многофункциональном спортивном центре № 1 Сибирского федерального университета (пр. Свободный, 82, стр. 11).

Фестиваль посвящен Году единства народов России и называется «Город дружных малышей». Участие бесплатное.

На фестиваль уже подали родители 352 карапузов. На 14 мая есть места в 1 и 4 группы, заявки 2 и 3 групп принимаются в резерв, но шансы первой десятки резерва высоки – резерв формируется.

I группа: 8 месяцев - 1 год и 30 дней;

Если ваш ребенок очень хорошо ползает, то в виде исключения можно и с 7 месяцев.

II группа: 1 год и один месяц ровно - 2 года ровно;

III группа: 2 года и один день - 3 года ровно;

IV группа: 3 года и один день - 4 года и 1 месяц.

Возраст учитывается на дату проведения фестиваля (23 мая 2026 года, включительно).

Для регистрации необходимо отправить письмо на электронный адрес 2026karapuz@mail.ru : в теме письма нужно указать «Карапузы, на старт» и номер группы (в зависимости от возраста участника).

При регистрации в письме необходимо указать Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей участника, контактный телефон (заявка без действующего контактного телефона рассматриваться не будет), а также имя, фамилию и полную дату рождения ребенка в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Пишем в одну строку, без знаков препинания, пример: Рудовская Варвара Львовна контактный телефон Рудовская София 03.04.2024

Если вы регистрируете двоих детей, отправьте отдельную заявку на каждого ребенка. Автоответ вы получите только на первое письмо – так работает почта.

Уважаемые родители! Заявка принимается только вместе с Согласием на обработку персональных данных. Бланк Согласия находится в Файлах группы Фестиваля. Согласие нужно скачать, заполнить, подписать и приложить к письму с заявкой.

Фестиваль - это семейный спортивный праздник: время преодоления дистанции не фиксируется. Все участники стартов получают медали, дипломы и сувениры от организаторов.

В программе - фотоуголки, познавательные и развлекательные площадки для карапузов, их старших братьев и сестер, родителей, бабушек и дедушек. Предусмотрены специальные номинации: «Счастливый номер», «Двойняшки очаровашки», «Именинник», «Самая большая семья» и другие.

Организаторы – красноярский филиал АО «ИД «Комсомольская правда», главное управление по физической культуре, спорту и туризму и Центр спортивной подготовки при поддержке администрации г. Красноярска.

Стратегический партнер - государственная аптечная сеть «Губернские аптеки».

Волонтерская поддержка - Красноярский педагогический колледж №2.

Праздничная программа

Театр детского танца «Орленок» им. В.Н. Гудовской Красноярского краевого Дворца пионеров

Образцовый ансамбль детского танца «Звоночек»

Студия эстрадного танца Оле-Лукойе

Федерация Ушу, г. Красноярск

Гостеприимная площадка - МФК 1 Сибирского федерального университета