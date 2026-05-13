В Красноярском крае действуют различные меры поддержки семей с детьми. Это единое пособие в связи с рождением ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежегодная семейная выплата. Рассказываем, какие сущестсвуют меры поддержки семей с детьми в Красноярском крае-2026.

Меры поддержки семей с детьми в Красноярском крае-2026

Единое пособие, или ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка – это мера поддержки семей, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Оно выплачивается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности; а также одному из родителей ребенка от 0 до 17 лет. Перед назначением пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. К примеру, у трудоспособных членов семьи должен быть доход не менее 8 МРОТ.

При этом доход родителя или другого трудоспособного члена семьи может быть меньше 8 МРОТ, если это обосновано объективными жизненными обстоятельствами: беременностью, уходом за ребенком до трех лет, уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, уход за пожилым человеком, нуждающимся в постоянном уходе или который старше 80 лет. В 2026 году добавилось еще одно основание – это получение трудоспособным членом семьи пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Какие изменения в правилах назначения единого пособия затронут многодетные семьи

Если среднедушевой доход многодетной семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, право на единое пособие сохраняется при условии, что заявление подано в последний месяц выплаты пособия или в течение трех месяцев после его окончания.

Семьям с тремя и более детьми, которые в 2026 году получили отказ из-за небольшого превышения дохода, отделение СФР по Красноярскому краю проактивно назначит выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. Новые правила вступают в силу с 22 мая 2026 года.

Многодетным родителям, которые хотят продлить получение имеющейся выплаты в 2026 году с учетом новых правил, стоит учесть необходимость соблюдения сроков. Им важно подать заявление в Отделение СФР по Красноярскому краю в последний месяц периода назначения пособия либо в течение трех месяцев после окончания выплаты. Данное правило не распространяется на многодетные семьи, впервые обратившиеся за единым пособием.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Красноярском крае

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет может получать работающий или неработающий родитель, опекун, усыновитель или любой родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

Право на пособие до 1,5 лет имеют:

- уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, или отпуска по уходу за ребенком, в связи с ликвидацией организации;

- неработающие;

- не получающие пособие по безработице;

- обучающиеся очно в образовательных учреждениях.

Работающие родители и уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам, или отпуска по уходу за ребенком, в связи с ликвидацией организации могут получать на одного и того же ребенка и единое пособие, и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для неработающих) выплачивается в фиксированном размере – в Красноярске это 12 803,57 рублей.

Размер единого пособия на детей составляет 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка. В Красноярске это 9 647 руб., 14 470, 50 руб. и 19 294 руб. соответственно.

Ежегодная семейная выплата в Красноярском крае в 2026 году

С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми могут оформить новую выплату. Государство возвращает 7% из 13% НДФЛ, уплаченного родителями в прошлом году.

Условия назначения:

- в семье есть двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если обучаются очно;

- заявитель и дети – граждане России, постоянно проживающие в РФ;

- среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания;

- имущество семьи не превышает установленный перечень;

- заявитель оплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за предыдущий год;

- у заявителя нет задолженности по алиментам.

Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг или лично в клиентских службах Отделения СФР по Красноярскому краю или в МФЦ.

При назначении выплаты проводится комплексная оценка имущества.