Расскажем, где в крае в мае 2026 года будут принимать шины Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае пятый год подряд пройдет акция по сбору шин «Покрышкам снова крышка». Ее организатор – экодвижение «Дальше». Сдать старые покрышки можно будет в краевом центре, Дивногорске, Железногорске и Подгорном. Они пойдут на переработку. Расскажем, когда жители края смогут сдать шины.

Сдать шины в Красноярском крае в мае-2026

В Красноярске покрышки будут принимать 17 мая с 10:00 до 13:00 на парковке у Красной площади.

В Дивногорске пункт сбора откроется на набережной имени В.И. Ленина, в районе главной сцены: 15 мая – с 9:30 до 16:00, 16 мая – с 9:00 до 15:00.

В Железногорске шины можно будет сдать с 15 по 17 мая по адресу: улица Красноярская, 9, строение 2.

В Подгорном пункт приема будет работать с 15 по 17 мая на углу улиц Боровой и Строительной.

Сдать бесплатно можно шины легковых и грузовых автомобилей до R22, сохранившие форму шины с проколами и порезами, велосипедные покрышки. Задать вопросы можно, позвонив по номеру: +7 (923) 281-06-91.