Лучшая встреча с медведем – та, которой не было: на юге Красноярского края заметили следы хищника

Туристам напомнили о безопасности при посещении заповедных территорий. Фото: С. Чумаков

Национальный парк «Шушенский бор» - достаточно посещаемая территория, туристов здесь много. Но прогулки в живописный лесной массив в настоящее время несут в себе опасность из-за риска встречи с самым крупным хищником – бурым медведем.

Администрация Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» информирует, что в районе эколого-рекреационного комплекса «Таловский лог» зафиксированы следы присутствия хищника.

Установлено, что в районе урочищ Таловка и Пойлово постоянно обитают четыре взрослых особи. Среди них – самка, с нею два медвежонка – сеголетки (то есть рожденные в нынешнем году, в январе – феврале) и один пестун (в возрасте 2 – 3 лет). Они постоянно попадают в объективы фотоловушек. Более того, несколько туристов видели их воочию.

Не стоит забывать, что медведь – животное опасное и непредсказуемое. Лучшая встреча с медведем – та, которой не было. Хотя бы потому, что сейчас весна, хищник совсем недавно выбрался из берлоги, голодный и на любое двигающееся существо смотрит с гастрономическим интересом.

Вот какие меры предосторожности советуют соблюдать специалисты:

- возьмите с собой фальшфейер,

- не сходите с туристических маршрутов,

- будьте внимательны при передвижении по тропам,

- во время движения по маршруту желательно громко разговаривать или петь песни (можно использовать свисток),

- не оставляйте пищевые отходы на маршруте,

- совершайте походы в составе больших групп,

- не берите с собой маленьких детей.

При обнаружении следов медведя или при встрече с животным просим незамедлительно сообщить сотрудникам парка по телефонам: 8-902-012-44-09 или 8-908-325-07-59.