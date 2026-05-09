9 мая в 13:30 в Красноярске традиционно началась акция «Бессмертный полк» — второй год подряд колонна проходит по правобережью города.
Памятная акция началась после торжественного шествия, посвященного 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Сбор состоялся рядом со стелой «Город трудовой доблести». При этом принять участие можно и в других форматах — например, в социальных сетях и мессенджерах.
Напомним, что сама акция зародилась в 2011 году в соседнем Томске. Ее инициаторами стали местные журналисты, вышедшие в День Победы на улицы города с портретами своих воевавших родных.
Маршрут колонны пройдет по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», а затем по улице Юности. Присоединиться к акции можно в любой момент.
Тысячи горожан разных возрастов проносят портреты своих родственников-героев. Некоторые держали в руках сразу по несколько фотографий.
К акции «Бессмертный полк» присоединились и жители разных уголков региона.
На фото с праздника — сотни лиц. Светлых, немного печальных, удивительно похожих на своих родных, чьи портреты участники акции несут в руках.
Сами участники пели песни военных лет.
«Бессмертный полк» стал неотъемлемой частью Дня Победы.