Фото: ИВАНОВА Диана.

В Красноярске началось торжественное шествие, посвященное 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подразделения проходят по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий».

Как проходит шествие — смотрите в нашей прямой онлайн-трансляции.

Перед торжественным шествием зрителям показали праздничный концертный пролог с участием 300 артистов творческих коллективов. В 2026 году его посвятили воинам-сибирякам, внесшим значительный вклад в общую Победу.

В течение 15-минутного театрализованного пролога «Сибирская гвардия. Живая память» языком танца и песни артисты рассказали историю единства и массового героизма народов, населяющих наш край.

Само шествие началось с церемонии внесения флага Российской Федерации и копии знамени Победы. Участники стоят у стелы «Красноярск — город трудовой доблести».

В этом году погода не подвела — на улице тепло и без осадков.

Перед земляками выступил губернатор края Михаил Котюков. В своей речи он вспомнил, что с первого дня войны в Красноярске развернули масштабное производство продукции, остро необходимой фронту.

«Сибиряки были едины в своем решении — стоять за Отечество до конца. У всех одна Родина и общий долг, одна на всех общая Победа. Именно так укрепляется народное единство», – говорит глава региона.

В торжественном прохождении принимает участие 38 парадных расчетов. Первыми идут подразделения ветеранов — участников боевых действий и ветеранов специальной военной операции.

День Победы объединяет поколения и разные народы нашей страны. Среди участников шествия — ребята из движений «Юнармия», «Движение Первых» и других. В конце прошел взвод барабанщиц.

Завершился парад показательным выступлением кадетов и песней «Солдатушки».

Раритетная и военная техника представлена на демонстрационной площадке вблизи места проведения шествия.

