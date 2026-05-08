В Красноярске бойцы Трудового отряда раздают Георгиевские ленточки

Бойцы трудового отряда главы Красноярска взяли на себя почетную миссию – в преддверии праздника Дня Победы они вышли на оживленные улицы и площади города, чтобы раздать Георгиевские ленточки.

Акция «Лента героя» стартовала в 16 часов – старшеклассников в ярко-желтой одежде трудотрядовцев можно встретить в следующих точках, по районам:

- Свердловский – на Предмостной площади,

- Советский – в сквере у Дворца труда и согласия (на проспекте Металлургов, 22),

- Кировский – на площади перед ТЦ «Красноярье» (Красраб, 120),

- Железнодорожный – в сквере на улице Маерчака, 31,

- Ленинский – в скверах имени 1 Мая (улица Юности, 16) и Семейный (Красраб, 74г),

- Центральный – на Театральной площади,

- Октябрьский – на площади перед Культурным центром на Высотной.

Также получить ленту можно на патриотических мероприятиях 9 мая:

- в Березовке на улице Центральной, 19 – с 09:00 часов,

- на Красной площади – с 09:30 часов,

- на Театральной площади перед началом концертной программы с 14:00 часов.

- Акция «Лента героя» - не просто раздача символов воинской доблести. Для наших ребят это возможность внести личный вклад в сохранение исторической памяти, напомнить горожанам о значении Георгиевской ленты и о важности бережного отношения к ней, - поделился руководитель Трудового отряда Роман Витенко.

Обратим внимание, что правила использования Георгиевской ленты установлены федеральным законом. Ее можно размещать на груди, рядом с сердцем, лацкане или воротнике одежды. Не рекомендуется носить на головном уборе, рукавах, сумках; неприемлемо размещение на обуви. Для автовладельцев возможно размещение в салоне и на держателе зеркала заднего вида.