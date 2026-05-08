Унижала и пыталась повесить на детей всех собак: в Красноярском крае социальный педагог устроила травлю трех школьников

Представьте себе окраину небольшого города или поселка (в данном случае не уточняем), частный сектор. Два друга – младшеклассники проводят время, бездельничая. Гуляя, дошли до пустыря неподалеку от своего дома. Увидели там старый ржавый автобус. Точнее то, что от него осталось. И принялись развлекаться, кидая в него камни – кто самый меткий и попадет в окно. Мимо проезжал третий мальчишка на велосипеде, остановился поглазеть и поболтать с приятелями.

Ну… да, это хулиганство. Родителям изначально стоило объяснить ребятам, что громить и разбивать – в целом нехорошо, дети бы наверняка поняли. Но то, что случилось потом, стало предметом разбирательств на уровне уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае.

Из своего дома выбежала женщина и стала кричать на детей. Угрожала сдать их полиции за то, что они портят частную собственность. Перепуганные мальчишки разбежались. Но история на этом не закончилась.

Женщина оказалась социальным педагогом школы и на следующий день устроила разборки в своем кабинете в духе «плохого копа» - она заставляла детей признаться во всех грехах, которые они не совершали. Тут даже пословица подходит - "вешала на них всех собак". Затем вызвала сотрудников полиции и присутствовала на беседах в качестве социального педагога.

Ситуация накалилась. В силу своего возраста дети не понимали, что такого страшного они совершили. Они испытали сильнейший стресс со всеми вытекающими последствиями.

Более того, когда полиция стала проверять информацию, выяснилось, что владелец пустыря находится в местах лишения свободы. Женщина к этому участку не имеет ни-ка-ко-го отношения. А автобус – вообще автохлам, местным властям давно нужно было принять меры и убрать его.

- Попытки примирения сторон не увенчались успехом. Примечательно, что родители были согласны встретиться с педагогом, в отличие от самой добровольной «защитницы частной собственности». Наше недоумение вызвало и то, что даже очевидный факт грубейшего нарушения педагогом норм профессиональной этики не заставил администрацию школы наказать педагога, - рассказала уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова.

Директор школы отреагировала далеко не с первого раза. Обмудсмену пришлось несколько раз делать запросы в управление образования района и в школу, прежде чем так называемому педагогу вынесли дисциплинарное взыскание.

Наказать сотрудников может только работодатель. Но в данном случае вопрос о соответствии данной гражданки занимаемой должности социального педагога остается открытым.