Уже завтра, 9 мая, Красноярск отметит День Победы. Главным местом празднования станет проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Доехать до торжественного шествия «Бессмертного полка» можно будет на бесплатных шаттлах. Расскажем, как в Красноярске 9 мая 2026 года будут ходить бесплатные шаттлы.

9 мая на правобережье города запустят 12 бесплатных шаттлов. С 8 утра и до окончания «Бессмертного полка» они будут курсировать по маршруту: ТЦ «Авиатор» – ул. Авиаторов – Октябрьский мост – Мичурина – Московская – Корнетова – пр. им. газ. «Красноярский рабочий» – Чайковского – Крайняя – Октябрьский мост – ТЦ «Авиатор». Интервал движения шаттлов – пять минут.

Также на Парад Победы запустят десять бесплатных шаттлов по еще одному маршруту: машины поедут от остановки «Спортзал» через мост «777» и подвезут горожан к месту торжественного шествия со стороны КрасТЭЦ.

Еще пять автобусов организуют после митинга и возложения цветов к Вечному огню: они отвезут зрителей от площади Победы по улице Шахтёров к месту торжественного шествия.

С 10 мая автобусы вернутся к привычным маршрутам. Трамваи начнут ходить по своим линиям с утра 11 мая.