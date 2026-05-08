Мужчина пытался повредить автомобиль. Фото: УФССП

Жительница Красноярска накопила немалые долги по кредитам и штрафам ГИБДД / ГАИ. Любым попыткам урегулировать ситуацию путем мирных переговоров она, видимо, сопротивлялась – не реагировала. Наверняка думала, вдруг о ней забудут? Но «чуда» не случилось: на нее подали в суд. Затем за дело взялись судебные приставы.

Согласно сводному исполнительскому производству, злостная нарушительница должна погасить около 400 тысяч рублей. Приставы предупредили, что применят меры принудительного взыскания, если она добровольно не выполнит решение суда. Подействовало? Ничуть.

Красноярец прыгал по машине перед приставами. Видео_УФССП

В таком случае у приставов есть ряд мер принуждения: арест банковских счетов, запрет на выезд за границу, арест имущества. Было установлено, что у женщины есть автомобиль Chevrolet Cruze. Вот на него и обратили внимание приставы – вынесли постановление о запрете регистрационных действий.

В назначенное время горожанка приехала в отдел на своей иномарке со спутником и огромным желанием поскандалить. Однако спутник превзошел ее – он не ограничился словами, а запрыгнул на крышу автомобиля с явным намерением повредить его. Оказал сопротивление сотрудникам.

Как итог – на эмоционального мужчину составили протокол за воспрепятствование законной деятельности служителей закона. А Chevrolet Cruze погрузили на эвакуатор и отправили на специализированную стоянку.

Далее события будут развиваться по двум сценариям: либо владелица погасит все долги (включая услуги эвакуатора), либо ее автомобиль продадут с молотка, а деньги переведут на счета тех, кому она должна.