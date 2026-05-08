Ирина Рыжкова: 55 лет служения детской книге

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В рубрике «Беседка» - особенный гость: Ирина Рыжкова, библиотекарь с 55 летним стажем, чье призвание стало продолжением семейной традиции любви к книгам.

Она знает о маленьких читателях все: долгие годы была заместителем директора ЦБС для детей им. Н. Островского, сейчас возглавляет сектор краеведения. Ее история - это путь от домашней этажерки с книгами в Улан-Удэ до руководителя детских библиотек Красноярска. Наш разговор о профессии «библиотекарь», о любимых книгах, об эпохах и маленьких читателях.

- Ирина Владимировна, как вы стали детским библиотекарем?

- Мое самое раннее детское воспоминание - этажерка, наполненная книгами. В нашей семье все любили читать. Папа работал в аэропорту Улан-Удэ, читал все подряд - от инженерной литературы до детективов. Мама, воспитатель детского сада, каждый вечер рассказывала забавные истории о малышах. - Помню историю про девочку Наташу, которая весь день пытала воспитателей: «Угадайте, какая фамилия у моего… плаща?»

- Наташин?

- Не-ет.

- Киселев?

- Не-ет.

- Дождливый?

- Нет!

- А какая?

- Болоневый же!

Ирина приехала в Красноярск из Улан-Удэ после распределения осталась навсегда. Фото из архива героини

Вот такие забавные истории мама часто рассказывала. Так я полюбила и детей, и книги. Научилась читать еще до школы. Папа сразу записал меня в библиотеку, а на все праздники дарил книги. У меня до сих пор сохранился сборник сказок «У Лукоморья», подаренный в честь поступления в первый класс. Поэтому мне кажется, что моя профессия была предопределена - детский библиотекарь. Из четырех вузов Улан-Удэ я выбрала Восточно-Сибирский институт культуры, библиотечный факультет.

- Вы оказались в Красноярске по распределению?

- Да. Вместе с однокурсницами. Мы обрадовались, что едем в Красноярск, а значит, есть возможность попасть либо в Норильск, либо в Дивногорск – такая комсомольская романтика. А так как в направление из института значилось - заведующая библиотекой, я и попала сразу в оборот: меня назначили заведующей библиотекой им. Маршака, потом им. Дубинина.

Коллектив был молодежно-комсомольский, влилась я легко - никаких проблем не было.

В Красноярск влюбилась мгновенно. Кстати, еще живя в Улан-Удэ, видела по телевизору ансамбль танца Сибири им. М.С.Годенко, слышала про Столбы. Поэтому первым делом в Красноярске, мы с девочками сразу пошли и на концерт знаменитого ансамбля, и посетили не менее знаменитый заповедник. Город быстро стал родным. Через пару лет встретила своего будущего мужа.

- В библиотеке?

- Нет, не в библиотеке (смеется – прим. Автора). На остановке! Через год вышла замуж, потом родилась первая дочь. Собиралась вернуться к маме и папе, отработав положенные три года, но осталась в Красноярске навсегда и никогда об этом не жалела.

- Ирина Владимировна, какими были детские библиотеки 70-х?

- Стандартные: стеллажи, хранилище, абонемент, читальный зал. Тогда журналы и многие книги на дом не выдали, поэтому читальный зал всегда был полон. Помню, как читали «Трех мушкетеров»: посетители делали именную закладку, подписывали ее, на следующий день возвращались и снова читали. Сейчас, конечно, такого нет: за редким исключением все можно взять домой.

В библиотеке им. Драгунского, 1979 год. Фото из архива героини

- Почему все же вы связали свою жизнь с детскими библиотеками?

- Мне не раз предлагали перейти на работу во взрослые библиотеки, например, в краевую научную. Но я люблю детей. Это очень благодарная аудитория. И та самая благодатная почва, что быстро взращивает брошенные в нее зерна. По своим дочерям сужу: еще говорить не умели, но каждая уже личность, у каждого свой характер.

- И как с помощью книг воспитывать ребенка?

- Увидеть его интересы и развивать их. Кому-то нравится читать про космос, кому-то про животных. Раньше была такая практика - индивидуальные планы чтения, кто-то сейчас назовет ее устаревшей. Мы, библиотекари, вместе с ребенком, составляли индивидуальный план чтения, и он давал результат. Помню, один мальчик говорил: «Я вырасту - стану энтомологом!». Многие его одноклассники и слова такого тогда не знали. Когда этот мальчик перечитал все книги по теме у нас, искали для него новые по другим библиотекам.

Я всегда говорю молодым коллегам, что библиотекарь – часть мира ребенка, важный человек в жизни. И нужно соответствовать этому званию, знать своего читателя в лицо, по имени, в идеале помнить, что он уже читал. В качестве иллюстрации рассказываю молодежи такой случай из своей жизни.

Подошли мальчишки на абонемент. Я машинально, не поднимая головы, спросила:

- Школа, класс, фамилия?

И слышу в ответ:

- А ты говорил, что в библиотеке тебя знают…

Я подняла голову и увидела Петю. Сразу спохватилась:

- Здравствуй, Петя!

Друзья одобрительно закивали. Авторитет Пети мгновенно вырос в их глазах.

В жюри конкурса молодых библиотекарей, 1982 год. Фото из архива героини

- Ирина Владимировна, продолжая ретроспективу, чем запомнились непростые 90-е?

- В первую очередь, поддержкой наших читателей. В те годы появилась идея объединить детские и взрослые библиотеки, сломать уникальную систему. Сотрудники библиотек совместно с родителями, педагогами, воспитателями встали на защиту своих филиалов, приводили весомые доводы, подписывали всем миром письма в защиту. Однажды прибегают мальчишки – разгоряченные, гоняли мяч во дворе.

- Где тут за нашу библиотеку подписаться? Мы все готовы!

Эту историю я тоже рассказываю молодежи - дети вне стен библиотеки про нее думают, разговаривают. Для ребенка детская библиотека - это его пространство, он здесь главный. Вы же помните вашу детскую библиотеку? И я помню, и многие помнят. Геннадий Леонидович Рукша часто в разговорах вспоминал библиотеку им. Зои Космодемьянской, своего библиотекаря Валентину Илларионовну. Как-то я была на приеме в поликлинике и доктор, прочитав в карточке мое место работы, рассказала, как в 60-х ходила в нашу библиотеку, когда она еще была на проспекте Мира. Библиотеке им. Островского более 100 лет, и работала даже в войну*.

- Расскажите о модернизации. На мой взгляд, наши библиотеки - одни из самых лучших в стране.

- Тоже так считаю. Алексей Михайлович Клешко много сделал для этого**. Сейчас в Красноярске модернизированы 10 детских библиотек из 19. В 2026 году еще сделаем две – имени С.Я. Маршака, в Советском районе на Комсомольском проспекте и «Лукоморье» на улице Диктатуры Пролетариата. В планах еще четыре

Модернизация – это не только красивое современное пространство с техническими новшествами, но и концепция. Подавая заявку на модернизацию, библиотека обязательно должна предложить свою содержательную идею, и все будет строиться вокруг нее. К примеру, библиотека Бажова - геологическая, о богатствах края, «Жар-Птица» – фольклорная, Драгунского – инженерно-техническая, Пришвина – экологическая. Центральная библиотека им. Островского, где мы сейчас находимся, – инклюзивный центр. Мы постарались создать все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: от подъемника и просторных коридоров до изданий с тактильными эффектами и звуковыми устройствами. Коллектив владеет инклюзивными образовательными методиками, делаем много специальных программ и мероприятий.

- Много молодежи у вас?

- С каждым годом все больше. Наверно, 30-35 процентов. Между прочим, вакансий в детских библиотеках города сейчас нет. Мне нравится правило японских рабочих коллективов - в равных пропорциях должны вместе работать молодежь, средний возраст и старшее поколение.

- Для работы в библиотеке обязательно иметь профильное образование?

- Да, и это не просто формальное требование, а необходимость. У профессии библиотекаря своя специфика, нужно много знать и уметь. Слесарь же не может работать зубным врачом. Бывает, что мы берем на работу педагогов или культурологов, но они все равно должны получить профильное образование в библиотечном техникуме или институте. Библиотечная кухня непростая - возьмем тот же учет, расстановка. Простой пример. Вот на полках 40 000 книг, поставил книгу не на свое место - и можешь никогда ее не найти.

- Кстати, а сколько книг в вашей библиотеке?

- Более 100 000, а всего в ЦБС - 800 000.

Ирина Рыжкова: - Всегда хотела работать в детской библиотеке и моя мечта сбылась. Фото из архива героини

- Можно ли назвать профессию библиотекаря – престижной в наше время?

- Для меня она во все времена была и остается престижной. А что касается сути профессии, мне кажется, что сегодня гораздо интереснее, чем во времена моей молодости. Сейчас очень много книг, есть интернет - легко найти любую информацию. Можно реализовать себя, делать то, к чему лежит душа. Можно участвовать в городских проектах, вместе с партнерами создавать совместные проекты, придумывать свои. Сколько событий, сколько встреч - очень высокий уровень. Третий раз детские библиотеки проводят фестиваль с Российским фондом культуры. К нам приезжают писатели, поэты, кинематографисты. Вот только несколько имен: Игорь Шевчук – автор смешариков, Лариса Лужина, Егор Кончаловский, Антон Михалков, Александр Адабашьян, Вадим Челак, Виктория Ледерман, Анастасия Панина и Владимир Жеребцов.

С Сергеем Владимировичем Михалковым, 1998 год. Фото из архива героини

- Дети продолжили династию?

- Моя старшая дочь Наталья - библиотекарь, работает с детскими садами. Есть дошкольные учреждения, расположенные далеко от стационарных библиотек, и тогда книга приходит к ним.

Кстати, библиотекарем стала в свое время и моя младшая сестра - Ольга Васильева. Долгие годы она работала заведующей библиотекой им. Михалкова, сейчас уже на пенсии. Благодаря ее заслугам, библиотека вошла в российское содружество библиотек им. С.В.Михалкова, в Красноярск приезжают потомки, а дети знают и любят творчество писателя.

- Сейчас выпускают самые необычные книги для детей: от 3Д до ароматических. Вы «за» такие новинки?

- А еще тактильные: например, открываешь книгу, а там кошечка с шерстью - ребенок может ее погладить. Я считаю, что все способы привлечения внимания к книге хороши. Но вообще литература - самодостаточна. Однажды наша читательница, поклонница романов про Гарри Поттера, посмотрев фильм сказала: «Я вырасту и другой фильм сниму: в моей голове все по-другому».

Ирина Владимировна, а что вы не любите в читателях?

- Только одно. Когда теряют книги.

- Чтение для вас – это работа?

- Конечно, библиотекарь должен читать, много читать. Я очень люблю мемуарную литературу. Обычно читаю две книги одновременно: что-то художественное и что-то серьезное, историческое, военное. Одна из настольных - «Маленький принц» Экзюпери, часто перечитываю. Из детских люблю Носова, Драгунского, Волкова. Раньше за ними выстраивались в очередь. Почему-то никогда не любила фантастику. Однажды у нас был диспут на тему, что приоритетнее: интересы библиотекаря или читателя, когда библиотекарь организует клуб, лекцию или другое мероприятие. Я считаю, что первичен интерес библиотекаря. Если мне не нравится фантастика, как я могу увлечь детей? Чтобы вести за собой, нужно самому гореть. А вообще личные увлечения библиотекарей очень важны. Один увлекается живописью, знает все о художниках и сам рисует, второй обожает собак, третий любит музыку и играет на инструменте, четвертый делает куклы. Конечно, взаимодействие таких библиотекарей с читателями вдохновит аудиторию. Но во главе остаются книги, и все, что я перечислила - только яркое приглашение к чтению.

Ирина Владимировна работала заместителем директора ЦБС для детей им. Н. Островского Красноярска с 2004 по 2022 годы. Заслуженный работник культуры Российской Федерации с 2009 года Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

- Ирина Владимировна, вы поразительно молодо выглядите. Простите за бестактный вопрос, сложно работать с утра до вечера в ваши годы?

- Когда работа - любимая, то несложно. Я счастлива, что работаю в культуре, благодарна судьбе за маленьких читателей, за коллег, за встречи с интересными людьми - с Виктором Петровичем Астафьевым, с Сергеем Владимировичем Михалковым и многими, многими другими.

- Что для вас книга?

- Моя жизнь. Кто-то из известных писателей сказал, что завидует детям, которым еще предстоит прочитать замечательные книги. Я тоже им завидую. У нас есть проект о культуре чтения - «Библиотечные уроки». Начинаем с того, что книга – это произведение, большой труд писателя, художника, издателя. Объясняем, что книгу нужно беречь - на нее был потрачен лес. Доносим до детей, что это источник знаний, их хранитель. Мне очень нравится мысль академика Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что если вся цивилизация умрет, а книги останутся, то она возродится снова.

Справка «КП»

* Благодаря идее Алексея Клешко библиотеки Красноярского края перестали быть просто хранилищами книг, они превратились в центры культурной и общественной жизни. Читатели получили доступ к цифровым ресурсам, пространствам для встреч и обучения, разножанровым культурным событиям. Такой подход стал новым этапом развития библиотечной системы региона.

** Центральная городская детская библиотека им. Н. Островского – первая детская библиотека в Красноярске. Она открылась в 1923 году на Мира, 86. Во время войны в ней был военный госпиталь, а библиотека переехала в другое здание. Места было очень мало, в помещении могли одновременно войти лишь два человека, поэтому до позднего вечера около нее толпились дети. Несмотря на тесноту, библиотека обслуживала в день больше 300 читателей.