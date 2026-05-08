Дом за городом в Красноярске: что изменилось с появлением эскроу-счетов

Механизм, с помощью которого вот уже несколько лет защищают от рисков покупателей на рынке городских новостроек, начал применяться при строительстве частных домов за городом.

Как складывается ситуация на рынке индивидуального жилищного строительства чуть больше чем через год после перехода на новые правила работы, обсудили эксперты на круглом столе «Комсомолки».

С появлением на загородном рынке эскроу-счетов стало больше гарантий. В проектах с эскроу-счетами устранен главный риск, с которым до этого сталкивались желающие переехать за город,- то, что подрядчик деньги возьмет, но дом не построит.

Деньги заказчика до окончания строительства дома теперь хранятся на специальном счете в банке. Доступ к ним подрядная организация получит не раньше, чем передаст готовый дом заказчику. Строительство подрядчик ведет на собственные средства или кредит, полученный в банке.

Если в предыдущие годы на волне роста спроса на частные дома работать на загородный рынок вышло много новых компаний, и не все из них при этом обладали необходимым опытом, то теперь появился набор требований, которым должен соответствовать подрядчик, чтобы заниматься строительством с эскроу-счетами.

Чтобы упростить желающим построить дом выбор подрядной организации, на сайте создан реестр проверенных подрядчиков. Это очень удобный и полезный цифровой сервис. Строительные компании, работающие с эскроу-счетами, обязаны опубликовать на этом сайте информацию о своих проектах. Заказчик сможет, например, понять, допускала ли раньше подрядная организация нарушение сроков выполнения работ.

К марту 2026 года в Красноярском крае всю необходимую информацию о своей компании раскрыли 157 подрядчиков, из них заключили договоры на строительство частных домов 60 подрядчиков, в том числе 22 в форме индивидуальных предпринимателей и 38 юридических лиц.В регионе подписано 437 договоров подряда на возведение частных домов с эскроу-счетами на сумму: 2 903 968 961 рубль.

- В мае 2025 года, когда переход на работу по новым правилам только начинался, счета эскроу на загородном рынке региона использовали 11 подрядных организаций, которые строили 17 жилых домов, - рассказывает руководитель отдела надзора за долевым строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Елена Хамардюк.

Все участники круглого стола единодушны: механизм эскроу-счетов защищает покупателей и делает рынок цивилизованным, а жизнь на земле имеет масса преимуществ.

О направлениях

В качестве места для жизни за городом заказчики строительства частных домов выбирают одно из четырех направлений: ближайшие пригороды Красноярска, Емельяновский район, дачные поселки по соседству с Сосновоборском и Минусинском.

Емельяновское направление остается у жителей краевого центра самым популярным. Благоприятная экология, живописные ландшафты и близость к краевому центру делают его самым востребованным у красноярцев. Но здесь же и самая высокая стоимость земли. Только покупка земельного участка желающим построить дом может обойтись в 1 млн рублей.

Сосновоборское направление специалисты называют перспективным и на данный момент самым недооцененным. Цена земли здесь ниже, чем в большинстве пригородов Красноярска.

- Я уверен, что в ближайшие 3 года интерес к сосновоборскому направлению вырастет, - считает директор группы строительных компаний «Экострой» Денис Степовой.

Кто и что строит

Согласно данным Росреестра, подавляющее большинство переезжающих за город возводит одноэтажные дома. Причем доля тех, кто делает такой выбор, с каждым годом растет.

- Если сравнить 2024-й и 2026 год, то в 2024-м 59% зарегистрированных Росреестром в регионе частных жилых домов были одноэтажными, сейчас одноэтажных уже 61%, - уточняет начальник отдела Управления Росреестра по Красноярском краю Елена Ященкова.

Когда-то оптимальной площадью частного дома считалось 150 - 200 кв.м, сейчас индивидуальные дома становятся все более компактными. Подрядные организации отмечают, что заказчики готовы строить дома площадью не более 100 кв.м, при этом минимальная площадь строящихся домов начинается с 60 кв.м. Но эти дома возводятся сразу с расчетом, чтобы в дальнейшем у семьи при необходимости была возможность увеличить их площадь, утеплив мансарду или надстроив еще один этаж.

Изменился и портрет заказчика строительства. Раньше средний возраст тех, кто покупал или строил дом за городом, составлял 40-45 лет, сейчас заказчики строительства загородных домов помолодели.

- Наши клиенты - это люди 29-40 лет, которые из многоквартирных домов стремятся переехать поближе к земле, у большинства есть дети, - говорит руководитель отдела продаж Строительной компании «БЕНИТА» Анна Ерошина.

Чаще интересоваться возможностью построить дом молодые семьи начали после того, как в городе выросли цены на недвижимость. За 7 млн рублей (по данным Стройнадзора, это средняя стоимость договора долевого участия в Красноярском крае и средняя цена подряда на строительство дома) в городе можно максимум купить однокомнатную квартиру площадью порядка 47 кв.м., за городом при той же сумме - построить дом площадью до 97 «квадратов». Участники круглого стола, представители строительных компаний, отметили, что сумма 7 млн вполне реальна, и сегодня дом на земле на самом деле становится реальной альтернативой квартире в обычной новостройке.

О поддержке

В Социальном фонде России в этом году отмечают рост числа желающих использовать материнский капитал на строительство дома.

- За 2024 и 2025 годы к нам за распоряжением материнским капиталом на ИЖС обратилось в общей сложности 850 семей, т.е. ежегодно примерно 400 семей в регионе выбирали это направление использования выплаты от государства. В этом году только за первый квартал таких обращений у нас уже 176, - отмечает заместитель управляющего Отделением СФР по Красноярскому краю Марина Долматова.

Материнский капитал можно направить на строительство дома по договору подряда с эскроу-счетом. В качестве подрядчика семья имеет право привлечь юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, который обладает необходимыми лицензиями и сертификатами для выполнения этого вида работ. Обязательное условие - участок должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Если по какой-то причине договор с подрядчиком затем будет расторгнут, банк вернет средства материнского капитала на счет владельца сертификата. После чего обладатель выплаты сможет использовать ее на другие цели.

О технологиях

По данным Росреестра, наиболее популярным строительным материалом в нашем регионе остается дерево. Ему отдали предпочтение 58% желающих построить собственный дом. На втором месте - строительство из блоков (18,7% зарегистрированных в этом году жилых домов построено из этого материала) и только 4 % тех, кто оформил в 2026 году в Росреестре собственность на построенные дома, строили их из кирпича.

В этом отношении наш регион отличается от других территорий страны.

- В целом по стране основную долю занимают каменные, кирпичные дома. На дерево в общем объеме приходится не больше 25-30%. Но при этом в центральной части России и на Северо-Западе сейчас наблюдается новая тенденция - переход на быстровозводимые дома. Это каркасно-панельная технология, панель на каркасе или CLT-панели, - рассказывает представитель Ассоциации деревянного домостроительства в Сибири Егор Горелов.

По словам экспертов, хотя у каркасной технологии есть немало преимуществ - дом собирается на участке за короткий срок, переехать в него можно будет уже в этом сезоне - каркасные дома в нашем регионе пока не получили широкого распространения. Причина в том, что в предыдущие годы неквалифицированные бригады, которых на загородном рынке было немало, строили каркасные дома без соблюдения требований технологии, и это привело к тому, что заказчики теперь зачастую не готовы иметь дело с каркасными домами.

- Люди у нас пока мало доверяют каркасной технологии, брус гораздо более востребован. Из 10 договоров с заказчиками в нашей компании 6 - на дома из бруса, 3 - это те, где строительным материалом является арболит, и только один дом - каркасный, - комментирует Денис Степовой.

Об ипотеке

Тех, кто строит дом за городом на собственные средства, немного, в основном на строительство берут ипотечный кредит. Займы на строительство частных домов сейчас в основном оформляют по семейной ипотеке. За городом эта программа доступна большему числу заемщиков, чем на рынке городских новостроек.

- Условиям получения льготной процентной ставки по кредиту отвечает три категории заемщиков: это те, у кого есть один ребенок в возрасте до 7 лет, заемщики с детьми в возрасте от 7 до 18 лет и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, - рассказывает руководитель малого и среднего бизнеса АО «Банк ДОМ.РФ» Елена Шпак.

Пока использование эскроу-счетов при строительстве является обязательным только в том случае, если заказчик берет льготный кредит. Но уже обсуждается возможность распространить эскроу-счета на все кредиты на возведение частных домов за городом.

Кстати, Банк ДОМ.РФ, как и некоторые другие банки, в конце апреле улучшил условия рыночной (нельготной) ипотеки: теперь ставка на строительство индивидуального дома - 18%.

- Многие застройщики готовы предложить и собственные кредитные программы, разработанные с банками, - отмечает Анна Ерошина.

Мнение

Дом на земле - это не просто жилье

Елена Шпак:

- Помните, как наши родители могли строить дом всю жизнь? Сегодня строительство занимает всего три месяца. Жизнь за городом становится настоящим трендом: дом теперь - не просто жилье с просторным участком и парковкой, а место силы, пространство для творчества и самореализации. Здесь можно обустроить мастерскую, разбить сад, показать детям, как жить в гармонии с природой, завести собаку - и многое другое. Мы рады, что можем помочь воплотить эту мечту в реальность.