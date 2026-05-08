На юге Красноярского края и Хакасии построят 13 заводов до 2035 года

На юге Красноярского края и Хакасии построят 13 заводов

На юге Красноярского края и Хакасии построят как минимум 13 заводов. Для производственных площадок будущего Ангаро-Енисейского кластера выбраны города Минусинск и Саяногорск. Уже подписано девять соглашений с инвесторами – крупными российскими компаниями, среди которых добывающие корпорации и промышленные предприятия.

Об этом рассказала генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу в интервью ТАСС. По ее словам, строительство может начаться уже в 2027 году. А до 2035 года там будут созданы около 25 тысяч рабочих мест. Причем они будут ориентированы для тех, кто живет в регионе. А это значит, что для высокого уровня компетенций потребуется повышение квалификации уже имеющихся кадров и обучение молодежи требуемым профессиям.

Новые заводы будут ориентированы на переработку редкоземельных металлов, добываемых на территории Красноярского края, а также производство разнообразной продукции из них для насыщения внутреннего рынка и экспорта. Строительство заводов потянет за собой новое развитие региона: дорожной отрасли, строительной, энергетической и так далее.

Напомним, что научный центр Ангаро-Енисейского кластера построят в Красноярске.

География выбрана не случайно: в мире нестабильно, а Красноярский край находится в центре России, на пересечении транспортных путей, отметила Кения Шойгу. И добавила: что касается зарубежных инвесторов, есть надежда, что первые результаты в этом направлении будут получены на ближайшем Петербургском экономическом форуме.