В Красноярском крае одинокая пенсионерка-скандалистка кошмарит соседей с детьми

В Красноярском крае одинокая пенсионерка кошмарит соседей, особенно достается тем, у кого есть дети. Возрастная скандалистка периодически пишет жалобы на них в различные инстанции. Об одном таком случае, который произошел в 2025 году, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Женщина анонимно сочинила жалобу на то, что ее молодая соседка неправильно воспитывает своего ребенка. Якобы плохая мать, внимание дитю не уделяет и вообще ее нужно примерно наказать, ребенка отобрать.

Однако в результате проверки факты не подтвердились. Более того, начальник участковых полиции Курагино сообщил, что подобные сообщения поступают к ним часто, но ни одно не находит подтверждения. Автором оказалась пожилая женщина, которая родственников не имеет, живет одна, имеет склонность к скандалам и частенько вводит в заблуждение.

По словам детского омбудсмена, при проведении проверок четвертая часть (26 обращений) поступивших к нему обращений по вопросам ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями обязанностей по воспитанию детей не подтвердилась. Как правило, это были анонимные обращения либо обращения бывших супругов, обиженных соседей или родственников, пожилых людей, встревоженных шумными играми детей.