Микроводоросли и криптокотел: чем красноярские стартапы заинтересовали венчурных инвесторов

В Красноярском бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) прошла масштабная питч-сессия. Это формат, в котором авторы коротко и емко презентуют свои идеи. За выступлениями следили представители российских венчурных фондов, частные инвесторы и бизнес-ангелы.

Потенциальным инвесторам представили восемь высокотехнологичных проектов. Среди них производство микроводорослей, умная система контроля промышленных роботов, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для автоматизации краткосрочной аренды жилья. Онлайн-сервис для мгновенного создания 3D-интерьеров и подбора мебели, интеллектуальная система тактильного контроля для промышленных роботов. А также криптокотел, который отапливает помещения за счёт тепла от работающих серверов.

Перед сессией каждая компания прошла бесплатную двухмесячную подготовку на площадке КРИТБИ. Занятия вели эксперты по стратегическому развитию стартапов, маркетингу, юнит-экономике, самопрезентации и защите проектов.

Сергей Басистый, исполнительный директор КРИТБИ, отметил, что венчурное инвестирование (то есть вложение в новые, неопробированные и определенной мере рисковые идеи) - важнейший инструмент развития высокотехнологичных проектов.

- Оно позволяет быстрее коммерциализировать продукты и иметь высокую доходность в долгосрочной перспективе. КРИТБИ – единственное государственное учреждение за Уралом, которое проводит такие питч-сессии с участием российских венчурных фондов и частных инвесторов. Они готовы финансировать инновационные разработки красноярских стартапов.

По итогам питч-сессии технопредприниматели уже получили предложения от инвесторов начать переговоры о привлечении венчурного капитала.

ДЛЯ СПРАВКИ

КРИТБИ поддерживает технопредпринимателей с 2011 года. На его площадках помогают создавать, тестировать и выводить на новые рынки инновационные решения. За всё время статус резидента получили 300 компаний. Создано 385 стартапов, 138 малых инновационных предприятий. Привлечено более 3 миллиардов рублей государственных и венчурных инвестиций. КРИТБИ представляет на территории края Фонд содействия инновациям и Фонд «Сколково». Среди участников прошедшей питч-сессии: венчурные фонды «Евразийский центр инноваций», «Чак VC», Malina VC, Aethon, краудинвестинговая платформа Brainbox.VC, Технопарк «Сколково», страховая компания «Ингосстрах», Енисейский объединенный банк, а также частные инвесторы и бизнес-ангелы.