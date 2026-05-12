В Красноярском крае уставший от загулов матери подросток выгнал ее из дома

В Заозерном уставший от загулов матери подросток выгнал ее из дома. Это случилось в прошлом году, парнишке на тот момент было всего 13 лет – сложный переходный возраст, когда требуется особое внимание со стороны близких. А вместо этого – пьяные скандалы, пустой холодильник, грязь и холод…

Сколько же пришлось выдержать подростку, раз он решился на такой шаг – выставил вон и мать, и ее сожителя-алкоголика, которые и подогревал ее пристрастие к спиртному.

После случившегося парнишка оказался в Центре семьи и детей «Канский». Прожил там два месяца, где о нем заботились, ел вдоволь, спал на чистой постели. То есть получал все то, чего был лишен дома. И все же душа просилась к матери.

В это время с матерью проводилась воспитательная работа: специалисты Центра и комиссии по делам несовершеннолетних администрации Рыбинского района наставляли женщину, скажем так, на путь истинный. И она их услышала.

Во-первых, рассталась с сожителем и прошла добровольное лечение в наркологической клинике Красноярска. Во-вторых, устроилась на работе на швейную фабрику в Заозерном.

- В результате работы специалистов субъектов системы профилактики удалось восстановить детско-родительские отношения между матерью и сыном. И в мае 2025 года подросток был возвращен матери, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Мать и сын по-прежнему посещают психолога, который помогает вернуть им здоровые отношения в их маленькой семье.