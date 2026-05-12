Расскажем, как можно потратить маткапитал на образование ребенка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Материнский капитал – мера господдержки семей с детьми. Ранее она полагалась при рождении или усыновлении второго ребенка, но с 2020 года право на выплату распространилось и на семьи с первенцем. Всего за время действия программы, а это почти 20 лет, жителям нашего края выдали более 314 тысяч сертификатов на 111 миллиардов рублей. Направить средства можно на улучшение жилищных условий, социальную адаптацию детей с ОВЗ, формирование накопительной части мамы или папы, а также образование ребенка. В пресс службе СФР по Красноярскому краю рассказали об этой возможности подробнее.

Материнский капитал на образование в Красноярском крае

Условия использования материнского капитала на обучение в вузе в Красноярском крае

Средства маткапитала можно направить на образование любого из детей. Необходимо, чтобы ребенку, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, уже исполнилось три года, а ребенку, на чье обучение в вузе направляются средства, на начало обучения было не более 25 лет. Вуз должен находиться на территории нашей страны и иметь лицензию на образовательную деятельность. Программа, по которой учится ребенок, должна пройти госаккредитацию. Вуз может быть как государственным, так и частым. Форма обучения не столь важна: ребенок может обучаться очно, заочно, дистанционно.

Как использовать маткапитал для обучения ребенка в вузе в Красноярском крае

Заявление о распоряжении маткапиталом на образование детей родители могут подать прямо в учебном заведении. На данный момент подать заявление напрямую в вузе можно в Красноярском государственном аграрном университете и Сибирском государственном университете имени М.Ф. Решетнева. Владелец сертификата на маткапитал при заключении договора должен заполнить заявление на распоряжение средствами. Сотрудники вуза самостоятельно передадут сведения в Отделение СФР. Также выплаты можно использовать для оплаты проживания в общежитии при вузе или колледже, если оно предоставляется образовательной организацией.

Если студент переводится на бюджет или берет академический отпуск, родители должны подать заявление о приостановлении/прекращении выплат из маткапитала. К заявлению нужно приложить приказ. При отчислении в Отделение СФР по краю нужно приложить заявление об аннулировании распоряжения средствами маткапитала, приложив копию приказа об отчислении. Перечисления прекратятся, а оставшиеся средства можно будет использовать на другое.

В СФР рассказали, что выплаты можно направить еще на обучение в детском саду, дополнительные платные услуги в школах, занятия в секциях и кружках, обучение в средних учебных заведениях и на допобразование:

- В центре дошкольного развития;

- в автошколе;

- в школе иностранных языков;

- в музыкальной школе;

- в школе искусств;

- в спортивной школе;

- на онлайн платформах;

- у репетиторов.

Проверить, подходит ли учебное заведение для оплаты маткапиталом, можно несколькими способами:

- на сайте Рособрнадзора в реестре аккредитованных организаций;

- на сайте учебного заведения в разделе «Лицензия и аккредитация»;

- запросив копии документов в учебном заведении.

