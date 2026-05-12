В Сосновоборске осудили мужчину, задушившего в порыве ярости водителя авто.

В Сосновоборске вынесли приговор местному жителю, по вине которого скончался 19-летний парень. Чудовищный случай произошел 12 июня 2025 года около одиннадцати часов вечера. Но была и предыстория.

33-летний фигурант попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мужчина был пьян, почти себя не контролировал. Один из водителей, двигавшийся на зеленый свет, не уступил ему дорогу.

Спустя несколько минут, на другом перекрестке, этот же пешеход увидел ту самую машину. Тогда он решил «разобраться» с водителем, и кинулся к ней. К несчастью, окно автомобиля было открыто. Обвиняемый начал избивать парня, который был за рулем.

В попытке спастись он нажал на газ, однако нападавший намертво вцепился в футболку и еще метров пять пробежал за ним. От полученной травмы шеи у парня рефлекторно остановилось сердце, он скончался прямо за рулем…

Парень хотел жить, мечтал о путешествиях. Фото: архив семьи.

А душегуб тем временем отправился в ларек и даже не понял, что натворил: не увидел, как машина остановилась, как из нее выпала рыдающая девушка… Да, в машине погибший был не один, а с любимой. Молодые люди развозили заказы (парень работал курьером), ехали на последний…

Анастасия, которая была рядом с парнем в его последние минуты, нашла в себе силы рассказать «КП-Красноярск», как все случилось.

- Артем повернулся ко мне, улыбнулся (я еще подумала, что все обошлось). И тут увидела, его руки падают с руля. Сильно захрипел, замычал… И в этот момент мы ударились об отбойник, свернули на встречку. Я перехватила руль, вырулила в другую сторону, в кусты, чтобы не произошла авария, - рассказывала девушка.

Жителю Сосновоборска зачитывают приговор. Скриншот: видео краевой прокуратуры

Спустя ровно 11 месяцев после трагедии, 12 мая 2026 года, стал известен приговор. Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть и повреждении чужого имущества (в марте 2025 года фигурант в нетрезвом виде после конфликта повредил чужое авто – прим.Ред). В итоге жителю Сосновоборска дали 10 лет 1 месяц и 10 дней колонии строгого режима. Также мужчину лишили водительских прав на два года.

В Сосновоборске осудили мужчину, задушившего в порыве ярости водителя авто.

