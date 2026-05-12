В Красноярском крае потушили два лесных пожара Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярском крае в минувшие выходные ликвидировали два лесных пожара в Енисейском и Мотыгинском лесничествах. Общая площадь составила 25,5 гектаров. В тушении участвовали 33 человека. Задействовали две единицы спецтехники. По предварительным данным, очаги возгораний возникли из-за перехода с земель иных категорий, а также из-за нарушения неосторожного обращения с огнем.

По оперативной информации на 9:00 часов утра вторника, 12 мая, в крае лесных пожаров не зафиксировано. И это не может не радовать – это результат комплексной работы всех служб, обеспечивающих охрану лесного фонда. В частности краевого Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств.

В регионе работает многоступенчатая система мониторинга. Почти 95% возгораний удается ликвидировать на начальном этапе благодаря тому, что их вовремя замечают беспилотники, ведется космическая съемка, специалисты патрулируют леса с земли и воздуха.

В минприроды края напоминают, что действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.