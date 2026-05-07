Соколик и Екатерина из Канска, которая спасла его от гибели. Фото: МВД; архив семьи.

«Зачем вы его взяли, этого сокола? Ну, сдох бы, вам-то что?», - все твердили мне одно и то же. Зачем? Он же погибал, ему нужна была помощь. Как отказать? Сегодня ты отвернешься от раненой пичуги, а завтра от человека».

Милосердие, может ли оно быть избирательным? Или надо стараться помочь любому попавшему в беду живому существу? Этот вопрос 40-летняя Екатерина Н. из Канска решила для себя давно. Вот уже который год она лечит больных и раненых птиц. Бескорыстно, за собственные средства. Добрую и безотказную, ее знает вся округа. Никто и подумать не мог, что спасение сокола из Красной книги выльется для «мамы птиц» в уголовное дело. Финал резонансной истории – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Люди знают, в помощи она не откажет

Напомним, как все было. В ноябре 2025 года в одном из отделов МВД Канска приняли звонок. Полицейским поведали: может произойти преступление. Местная жительница Екатерина Н. собирается продать краснокнижную птицу, сокола-сапсана.

Получив сигнал, силовики выдвинулись на место. И вскоре в частном доме Екатерины обнаружили того самого сокола. А еще двух сов и осоеда, журавля, дятла, чайку, множество голубей и попугайчиков.

Любимцы Екатерины - попугайчики. Фото: архив семьи.

Как выяснилось, женщина всю жизнь помогает обездоленным птицам. Найдет кто замерзающего воробушка или утку со сломанной лапой, сразу несут ей. Люди знают, Катя не откажет, пролечит и выпустит бедолагу. Если это невозможно, птица не выживет на воле, могла даже оставить у себя. Таких пернатых инвалидов у нее было несколько. Ухаживала и заботилась о них годами.

- А надо было передать в Центр охраны дикой природы! – подчеркивают в полиции.

Отчего же сокола вдруг захотела продать? Согласно официальной версии, содержать птиц было довольно накладно. Поэтому решила найти для хищника новый дом.

После звонка в полицию сокола и других диких птиц у Екатерины забрали. Всех отправили за 200 км, в красноярский Центр «Инстинкт». А против нее возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных». По сути, заподозрили в браконьерстве. Максимальное наказание за такое – шесть лет лишения свободы.

Лечит исключительно за свои средства

А что же сама Екатерина? Пернатых она выхаживает больше десяти лет. По доброте душевной, из сострадания. Получила «корочки» орнитолога, прошла переподготовку по этой специальности.

Никаких объявлений нигде не давала. Просто при покупке корма для птиц советовалась с продавцами в зоомагазинах. Что-то могла подсказать им сама. В итоге сработало сарафанное радио – скоро о ней услышал весь город и не только.

Видео: архив семьи. Екатерина выкармливает птенчика попугая.

Ведь за свою помощь «мама птиц» не просила ни рубля. Наоборот, вкладывала свои. Благо и у нее, и у супруга есть работа – занимаются автомобилями, запчастями. А орнитология для Екатерины – увлечение, причем с самого детства.

- Своей любовью к птицам «заразила» всю семью, - улыбаются близкие. – Как тут не впечатлиться, когда на твоих глазах человек выкармливает птенцов из ложечки? У них частный дом. Муж, Денис, хотел построить себе гараж. А вместо этого соорудил голубятню – для питомцев жены, во всем ее поддерживает.

Сокола, считай, вернула с того света

Лечить крупных птиц Екатерине доводилось не часто. Ее пациентами были, в основном, голуби, утки, стрижи. Но прошлым летом все изменилось. Сначала привезли больного журавлика, найденного у села Бражное. После пришлось принять птенца осоеда, птицы из отряда ястребиных. А вслед за ним прибыл сокол-сапсан. Обоих хищников Екатерине передала знакомая, местная жительница.

Откуда взяла? Уверяла, того же сокола подобрала в собственном огороде. Исключительно из жалости: поняла, что птица гибнет. Клюв рассечен, не может ни есть, ни летать. Сокол явно пережил тяжелую травму головы. Медлить не стала – поймала бедолагу, повезла Кате: «Помогите!».

Видео: архив семьи. Екатерина с журавликом.

Долгую дорогу он бы не пережил – слишком ослабел. Так что Екатерина поселила найденыша у себя. Нянчилась с ним не один месяц: лечила, кормила, поила. И получилось - отстояла, не отдала смерти.

- Причем мы звонили в минприроды - нам не ответили! Обращались в Красноярск, в парк «Роев ручей»: возьмете птиц? Но там развели руками: ни сокола, ни журавля принять не можем. Их элементарно негде разместить.

Видео: архив семьи. Вот таким привезли Соколика

Хотели выпустить на волю, но он не улетел

Меж тем Соколик - так она назвала питомца - окреп. Постепенно начал есть сам, даже пытался летать по комнате. Но, когда его пробовали выпустить на свободу, не смог. Поднялся вверх метра на два и опустился в траву. Не улетел, остался (это зафиксировано на видео). Вот и решили: пусть еще поживет еще дома.

Тем более свое место у него, как и у других подопечных Екатерины, было. В первые же дни для сокола обустроили просторный вольер в голубятне. Но однажды случилось ЧП: на его клетку присел голубь. И Соколик, он же хищник, растерзал мирную птицу. Да не простого сизаря, а породистого, декоративного.

Видео: архив семьи. Соколик не смог летать из-за травмы

- А голуби у нас везде, - поделился с «КП» - Красноярск Денис, муж Екатерины. - Стоят клетки, жена всех лечит. Даже в кочегарке живут!

Было очевидно, вряд ли Соколик с ними уживется. Значит, лучше поискать для него хорошие руки. Для начала написали на популярном ресурсе объявлений - их сразу заблокировали. Пришлось обратиться на платформу-аукцион. Но там есть условие: бесплатно ничего не выставишь, нужно назначить ставку. Подумав, задали самую высокую – 60 тысяч. Рассчитывали обезопасить птицу:

- Не хотели, чтобы Соколик попал к случайным людям. Мало ли, что они могут сделать. В конце концов, аукцион выиграл какой-то мужчина. Но передачу денег мы с ним не обсуждали – сохранилась переписка.

Она с детских лет увлекается орнитологией. Фото: архив семьи.

«Вы обязаны отдать птицу нам!»

По правилам аукциона после победы на торгах покупатель получает номер продавца. И «счастливчик» тут же принялся звонить Екатерине. Повосхищавшись для проформы редкой птицей, быстро перешел к главному: он сотрудник Центра охраны диких животных «Инстинкт». А потому сокола обязаны отдать им, ведь они сотрудничают с официальными структурами.

Однако Екатерина, имея негативный опыт общения с этой организацией, не уступила: «Пусть Соколик будет у меня!». Прикипела и, если начистоту, опасалась за питомца.

- Как не посмотришь, Центр постоянно просит деньги. Ему не хватает на корма, на бензин, на все. И никаких отчетов о расходах тоже нет. Я и решила: если у них столько проблем, за птицей присмотрю сама. Тогда пошли угрозы: ждите заявления в полицию! – Пожалуйста – пишите!

И вот результат. Осенью 2025-го отдел МВД Канска принял заявление от руководителя «Инстинкта» Любови Теребиновой. (Впрочем, в соцсетях и СМИ глава автономной некоммерческой организации представляется как Любовь Томирис).

Так Екатерина попала под уголовное дело. В суде вину она признала. Пояснив при этом: собиралась найти для сокола надежные руки. Увы, оказалась не в курсе всех тонкостей закона.

А сколько она выходила стрижей! Фоо: архив семьи.

На фото для экспертизы Соколика не узнать

Примечательная деталь: долго не было понятно, кого именно «незаконно добыла» Екатерина, краснокнижная птица или нет?

- Соколика изъяли, увезли в «Инстинкт». Сфотографировали «со спины» и по снимкам заключили: да, это сапсан, он включен в Красную книгу РФ. Но я не уверена на 100%, Соколик ли это вообще? На фото не видно клюва, его особой приметы, - пояснила Екатерина «Комсомолке».

К тому же в суде был любопытный эпизод. Истцом выступил охотовед из Канска, он много лет занимается охотнадзором.

- На процессе мне дали возможность задать ему вопрос. Я говорю: «Подскажите, а вы сами можете как опытный человек определить, где сокол-сапсан, а где чеглок? Он мялся-мялся, а потом ответил: «Нет, не могу». Если он не сумел, как я должна была это сделать? – удивляется Екатерина.

Отметим, сапсан – птица более редкая. Он занесен в Красную книгу России. Тогда как чеглок значится в Красной книге отдельных регионов. И наш край к ним не относится. То есть если бы Соколика сочли чеглоком (по тому фото издалека), уголовного преследования бы не было.

«Теперь раненых птиц подбирать нельзя?»

Так или иначе Екатерина не отрицала: допустила оплошность. Не по злому умыслу, а по незнанию. Не потому ли суд проникся? Признав ее виновной, назначил максимально мягкий приговор. Не шесть лет лишения свободы и миллионный штраф, а год условно.

- При этом подтвердилось, я не раз пыталась решить судьбу Соколика официальным путем. Нашли доказательства, что от меня были звонки и в минприроды, и в охотнадзор. «Роев ручей» также признал, я к ним обращалась, просила забрать птицу. А они мне сказали, такой возможности нет, - продолжает Екатерина.

Конечно, вердикт суда она оспаривать не собирается. Говорит, приговор уже забрала. Пойдет вставать на учет, будет ходить отмечаться, как положено. И через полгода можно рассчитывать на условно-досрочное погашение. Все-таки судимость – штука малоприятная. А у нее семья – муж, дети, родственники, друзья и знакомые…

Эту уточку, всю переломанную, Екатерина хотела оставить у себя навсегда. В природе птица бы не выжила. Фото: архив семьи.

- Кстати, меня уже спрашивают: «Так что теперь, вообще не подбирать никаких птиц?! В Красноярск же их не повезешь! Вы, наверное, больше не будете лечить?». – Конечно, буду. Птицы-то тут причем?

Но, разумеется, стала осмотрительнее. Все по закону, иначе никак. Сейчас она уже знает, как поступить.

- Оказывается, есть особый порядок. Предположим, вы нашли больную или раненую птицу. Есть подозрения, что она необычная, может быть краснокнижной. Тогда надо бежать в полицию, писать заявление. Или, как вариант, можно подать его на госуслугах. Это выяснилось только сейчас, нигде об этом не предупреждают!

Добивается ответа, где сейчас ее подопечные

Что сейчас со спасенными ею птицами, которых забрали в «Инстинкт»? Екатерина переживает за них, как за родных.

- Кому они, кроме меня, нужны? Однокрылая утка, вся переломанная. Я ее вылечила, поставила на лапки. А чайка-инвалид из Зеленогорска, совы, у которых отняты крылья? Или наш журавушка. Мы так ждали весну, чтобы его выпустить. Где они?

А эту чайку Екатерине привезли из Зеленогорска. Фото: архив семьи.

По словам женщины, на странице Центра в соцсетях их нет. Там разве что промелькнуло фото изъятого у Екатерины дятла. С призывом: «Помогите собрать деньги!». Да и тот пост вскоре удалили.

- Ни одну мою птичку не показали. Когда у меня просят, можно мы будем интересоваться судьбой стрижа или утки, я всегда за. По возможности предоставляю фото, видео. Например, в Новый год женщина привезла голубя. Был очень «тяжелый». Больше четырех месяцев жил у меня. Вроде голубь и голубь. Но жалко – живая душа! Я его восстановила и выпустила – буквально на днях. Все сняла, отправила женщине. Она была очень рада. Человек все это время спрашивал, как голубь? Мы были на связи.

Что до ее питомцев, пока полная неизвестность.

- Ни ответа, ни привета. Я сделала официальный запрос в Минприроды – об изъятых у меня птицах (помимо сокола). Это было еще в марте. И недавно мне на электронку скинули официальный ответ. О том, что они, в свою очередь, отправили запрос в «Инстинкт», но реакции еще не было. Нужно будет снова с ними связаться. Я хочу добиться ответа, что с этими птицами – где их содержат, живы ли они?

Есть «демонстрационные» животные, а есть и другие

- На ежедневных отчетах никто не настаивает, десятки фото и видео не просит. Но почему нельзя снять птицу (животное) хотя бы раз в месяц? – размышляют некоторые подписчики «Инстинкта» Центра.

На странице Центра охраны ДИКОЙ природы раз за разом появляются одни и те же персонажи: ручная выдра Коди, зачем-то выкупленная у заводчика, рыси, которых опять-таки приобрели в зоопарке. У людей все больше вопросов, почему?

- На слуху скандал в Москве. Там был Центр, который принимал птиц, получал деньги, а дальнейшую судьбу подопечных не разглашал. Ну, сдохла птица и сдохла. Или уморили, или хищникам отдали. Кто ее будет лечить? У них было несколько, грубо говоря, демонстрационных экземпляров. Специально – чтобы выкладывать фото в соцсетях: вот птичка поела, вот лечится. И все.

Конечно, есть другие примеры. Когда приюты регулярно размещают свежие фото подопечных, представляют видео. А, если просят помощи, отчитываются за каждый рубль.

Хочется надеяться, что и Екатерина дождется ответа о тех, кого спасала. За свои, повторимся, средства.

Это не птица, а шанс остаться человеком

- Зачем вы его взяли, этого сокола? Ну, сдох бы, вам-то что?», - все твердили мне одно и то же. И в суде, и на следствии. Зачем? Он же погибал, ему нужна была помощь. Как отказать? Сегодня ты отвернешься от раненой пичуги, а завтра от человека, - говорит «мама птиц».

Ей вспоминается один случай. Как-то бабушка повезла дочь Екатерины на тренировку. По дороге они нашли умирающего голубя.

Женщина много лет выхаживает попавших в беду птиц. Фото: архив семьи.

- Ребенку на тот момент было восемь. Со слезами она упросила бабушку – давай поможем! Моя мама говорит: «Как откажешь, если девочка знает, что ты лечишь птиц?». Забрали они голубя, привезли домой. Я смотрю, картина страшная, надежды никакой. Весь разорван, явно не жилец. Ну что делать? Зашила его, конечно. И, представляете, мы его выходили, до сих пор живет у нас. Хотя это обычный голубь, сизарь, но для нас он такой дорогой! Особенно для дочки, которая его спасла. Если бы ребенок прошел мимо, птица бы умерла. И никто бы не заметил. Что-то подобное и с людьми. Упал на улице человек, а люди его обходят: «Пьяный, наверное!». А если ему плохо с сердцем? Тоже перешагнете? Все начинается с малого. Сначала закроем глаза на попавшую в беду птиц, а потом на старика, ребенка. И по итогу к чему придем? К полному безразличию, равнодушию?

Так что это не просто гибнущая на асфальте птица. А, может быть, для кого-то шанс остаться человеком.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ВАЖНО

Проговорим еще раз: если забираете птиц (животных) из дикой природы - это административное правонарушение. Если найденыш занесен в Красную книгу - это уголовное преступление. В случае, когда птица (животное) находится в опасности, помочь можно. Но обязательно сообщите о нем в минприроды и охотнадзор. Если попавшая в беду пичуга (или зверек) похож на краснокнижного, также можно написать заявление в полицию.

