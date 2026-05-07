Заволок 12-летнюю девочку в машину и издевался над ней: в Красноярском крае спустя 22 года узнали имя насильника

В Канске спустя 22 года виновный ответит за изнасилование школьницы

Февраль 2004-ого. Небольшой городок Канск Красноярского края, обычный зимний вечер. Домой из ларька возвращается 12-летняя девочка. Вдруг тишину улицы прерывает шум от протектора шин. Из отечественного авто вылетает молодой парень. Секунда – и у горла девочки оказывается нож. Угрожая, неизвестный насильно посадил ее в машину и вывез на окраину. Стоит ли говорить, какой ужас пережила школьница? Похититель надругался над ребенком, а после выставил ее на безлюдной улице, а сам скрылся.

К счастью, школьница не закрылась в себе и не стала молчать – семья обратилась в полицию. По этому случаю завели уголовное дело, напуганная потерпевшая смогла дать лишь обрывочное описание внешности насильника и авто. Экспертам же удалось выделить генетический профиль преступника – важнейшая улика. Правда, тогда проверка по базам данных не дала результатов и предварительное следствие приостановили.

К делу вернулись в 2026 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. Вскоре была найдена зацепка: как раз в начале 2000-х годов в Канск из Новгородской области регулярно приезжала семья, которая торговала одеждой. Выяснилось, что старший сын супругов ездил по городу на отечественных авто.

Следователи проанализировали архивные данные о продаже авиа- и железнодорожных билетов за 2004 год. В итоге удалось установить личность того самого парня. Сейчас ему 43 года. Он так и жил в Новгородской области и за прошедшие 22 года ни разу не возвращался в Красноярский край. Боялся?

Паззл до конца собрался, когда следователи получили биологические образцы фигуранта – они совпали со следами из 2004-ого года. Мужчину задержали и доставили в Красноярск, он признал вину. Вскоре дело об изнасиловании заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия и угроз убийством, рассмотрит суд.