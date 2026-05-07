В Красноярск из Москвы доставили «Огонь памяти»

В Красноярск доставили частичку пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, который расположен у стен московского Кремля. Эта акция связывает города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. 7 мая лампаду с частицей Вечного огня торжественно провезут по памятным местам и учреждениям Красноярска. Этот жест – дань уважения и памяти ветеранам, труженикам тыла и всем, кто внес вклад в Великую Победу.

- «Огонь памяти» объединяет нашу страну невидимой нитью от Камчатки до Калининграда. Мы – сыны и дочери великих предков, мы – народ-победитель. Надеюсь, что наш город на карте «Огня памяти» будет выглядеть достойно, - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Красноярском крае Оксана Ларионова.

«Огонь памяти» приезжает в Красноярск во второй раз. Всего же этой акции десять лет. Помимо российских городов она охватила Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию, Южную Осетию, Беларусь, Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию. Также частицы Вечного огня передадут на передовую военнослужащим.

Из Красноярска огонь передали в соседние Хакасию и Туву.