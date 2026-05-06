Неделю назад, в последний апрельский день жители села Старая Еловка (Бирюлюсский муниципальный округ) обнаружили на берегу реки Чулым большую сумку. То ли поднявшаяся вода выкинула то, что ей не нужно. То ли кто-то любопытства ради выудил сумку из воды, а, глянув внутрь, в ужасе сбежал.

Так или иначе, но по звонку в дежурную часть на место выехала следственно-оперативная группа. В сумке лежали останки человека. Мужчины. Судя по состоянию, положили их в этот баул достаточно давно. Задача номер один для следствия – установить личность погибшего. И после этого наверняка появятся зацепки.

Экспертиза ДНК действительно помогла: части тела принадлежали 58-летнему жителю Лесосибирска. А через несколько дней оперативники краевого главка полиции выяснили, что к убийству причастен 45-летний житель Ачинска. Когда задержали его, подозреваемый не стал долго отпираться, сразу начал давать признательные показания.

Все случилось в октябре 2025 года. Двое мужчин познакомились на улицах Ачинска и решили отметить встречу горячительным. Подозреваемый пригласил нового знакомого к себе в квартиру. Там они изрядно употребили. И вдруг хозяину дома показалось, что гость украл у него телефон. В ходе конфликта началась драка, хозяин ударил гостя, тот скончался на месте спустя несколько часов.

- Сначала я отрезал одну руку, потом вторую руку. Потом ноги. Затем голову, - рассказывает и показывает на камеру все, что произошло. – Все это сложил в пакеты, в сумку. Вызвал такси и увез на понтонный мост, бросил в реку…

Жуткие подробности от первого лица.

Как рассказали в ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по уголовному делу.