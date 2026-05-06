В мае «Поезд здоровья» остановится на шести станциях Красноярского края

В мае 2026 года поезд здоровья «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» побывает в двух западных округах Красноярского края – Шарыповском и Назаровском. Как пишет региональный Минздрав, пациентов примут хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и другие специалисты.
Медицинский состав будет работать на следующих станциях:
- Инголь – 16 мая;
- Дубинино – 17-19 мая;
- Шарыпово – 20-22 мая;
- Красная сопка – 23 мая;
- Глядень – 24 мая;
- Назарово – 25-27 мая.
Внутри вагонов — кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования. Жители также могут сдать анализы.
Медицинская помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.
Передвижной консультативно-диагностический центр работает с 8:00 до 18:00, регистрация — с 7:30 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00.