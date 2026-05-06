«Вознаграждение не стоит свободы»: красноярские эксперты рассказали, что стоит за дропперством

Красноярцам рассказали, как не стать пешкой в руках мошенников и не получить срок. На фото: представитель отделения Красноярск Банка России Александр Сурмачев и начальник следственного управления МУ МВД России «Красноярское» Елена Бондаренко.

Дропперство – серый рынок незаконного оборота платежных инструментов, который, к сожалению, процветает во всем мире. Кто такие дропперы и почему их «работа» оборачивается реальным сроком в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1FM рассказали представитель отделения Красноярск Банка России Александр Сурмачев и начальник следственного управления МУ МВД России «Красноярское» Елена Бондаренко.

Дроппер – это тот, кто предоставляет свои данные или счета мошенникам для перевода через них похищенных денег. Он является промежуточным звеном в преступной цепочке. Дропперы могут действовать как осознанно, так и будучи втянутыми в схему.

- Когда мошенник убеждает свою жертву отправить деньги, то дает подставные реквизиты дропперов. Именно на их карты поступают украденные деньги, потом с карты на другую и в какой-то момент их вообще могут обналичить в банкомате. Как только деньги приобретают наличную форму, отследить их становится практически невозможно.

Кого чаще всего вовлекают в дропперство? По словам Елены Бондаренко, дроппером может стать любой владелец банковской карты, то есть даже подросток.

- Выделить какую-то возрастную категорию, которая может стать посредниками мошенников, нельзя. Это может быть любой человек независимо от возраста и статуса. Да, молодые люди охотнее соглашаются стать участниками подобных схем. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, человек, замешанный в подобных схемах, может испортить свою финансовую репутацию. Вознаграждение не стоит свободы и тех лишений, которые вы претерпите.

Как людей вовлекают в дропперство? Например, к группе молодых людей «работодатель» может подойти на улице и предложить «быстро подзаработать». У аферистов все просто: «Идите в банк, открывайте карту на свое имя и передавайте ее нам. За это мы заплатим пять тысяч рублей. Три карты – уже 15». И студенты клюют… Именно эти карты становятся «перевалочным пунктом» украденных денег.

Еще в дропперы могут втянуть в соцсетях. Чаще всего эта «работа» скрывается за теми самыми объявлениями: «Хочешь зарабатывать 30 тысяч в день?». Существует еще один способ, который с первого раза трудно распознать:

- На ваш счет может поступить крупная сумма, а вскоре раздаться звонок: «Я переводил деньги родственнику, но ошибся цифрой, и они ушли к вам. Вы можете отправить сумму на реквизиты, которые я вам сообщу?». Не надо этого делать. Это пример, как в дропперство вовлекают скрытым образом. В этом случае нужно связаться с банком и попросить вернуть деньги отправителю, - говорит Александр Сурмачев.

Эксперты рекомендуют придерживаться простых правил, которые помогут уберечь себя от неприятностей:

- Не передавайте банковские карты, доступы к онлайн-банку и личные документы третьим лицам, даже за вознаграждение;

- Игнорируйте предложения о «быстром заработке» на переводах или «аренде» карты;

- Не переводите деньги, поступившие от незнакомых лиц, по просьбе звонящих;

- Объясняйте риски своим близким.