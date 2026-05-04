Это кошка Миля - прямо на месте преступления. Фото: МУ МВД России "Красноярское".

- На дороге – подозрительная сумка. Вдруг бомба?! ППСники посмотрели, а там… котята. Кто-то выбросил их в сумке прямо под колеса. Ну что сказать… через час найденыши были у меня дома.

Преданные, брошенные на смерть, больные, раненые, да всякие. Кошки идут ко мне, как будто у них какое-то сарафанное радио, признается 50-летняя Наталья С. из Красноярска. Она всю жизнь проработала в полиции, вышла на пенсию в звании подполковника. На службе помогала людям, а после – животным, так уж сложилось. Удивительную историю «кошачьей мамы» рассказали нам в приюте «Золотое сердце». Вот она, в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Чужую технику вынесли, своего кота оставили

Сама Наталья тоже не отказалась поговорить с «Комсомолкой». Только попросила: фамилию ее не называть. Добро о себе не кричит. Хотя она спасает животных уже десятки лет.

- Со мной такое постоянно. Вроде обычный вызов: квартиранты обокрали хозяйку. Вынесли всю бытовую технику. Зато оставили своего кота – умирать от голода, от жажды. Что делать? Кота за пазуху и на пристрой. Сколько я этих бедолаг перетаскала!

Как-то заработалась до ночи. Она была тогда следователем в Железнодорожном районе.

- Слышу: кошка орет и орет. Выхожу, и тут на меня из темноты прыгает какое-то чудо. А это котенок-подросток, не больше полугода. Раненый, пузо разодрано. Что делать? Тоже недолго думая, хвать его и домой. Сейчас это любимая кошка моей младшей дочки.

Миля едет в приют. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

Сама спасает, сама оплачивает лечение

В другой раз был случай пострашнее.

- Мужчина убил сожительницу, она сутки лежала дома. Наши мне звонят: «Наталья Михална, такая ситуация! Тут у нее собачка и кошечка. Куда их?». Собаку пристроили сразу, я договорилась с приютом. А кошку? Говорю: «Везите ко мне». Я работала уже в Ленинском районе, определила ее в свой кабинет. Она прожила там сутки – двое. А потом про эту историю как-то узнали в приюте «Золотое сердце», прорвались ко мне, давай что-то объяснять. Так мы и познакомились.

Волонтеры забрали кошечку, дали ей кличку Миля (милиция). Говорят, потому что Поли (полиция) уже была. Окружили заботой, лаской. Все-таки на ее глазах погибла хозяйка, питомица сутки была на месте преступления, это огромный стресс. Оправиться, прийти в себя после такого потрясения очень сложно. У Мили ушел на это почти год. В конце концов, кошку «отогрели», для тихой и скромной малышки нашли хороших хозяев. Так что все завершилось благополучно. Еще одной спасенной душой стало больше.

С тех пор Наталья передала «Золотому сердцу» десятки животных, которых вызволила с улицы. Кстати, пока кошек держат в приюте, ищут им семью, она «материально сопровождает» подопечных. Лично оплачивает обследование, лечение, прививки, стерилизацию. Денег на это уходит немало. Но просто - отдать и забыть - она не может.

Миля дома. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

Котят в закрытой сумке выкинули прямо под колеса

Вот еще один эпизод:

- Там же, в Ленинском районе. Жильцы вызвали полицию: «В гараже замуровали котят!». Кошка забралась вовнутрь, окотилась. А гараж закрыт, людей там давно нет. И вдруг кошка пропадает, остаются котята. Начали кричать, кто-то услышал. Наши ППСники едут туда, мы же обязаны реагировать на все сигналы. А на дворе лето, у меня единственный выходной. Я хотела за город поехать, в огороде покопаться. И тут мне звонят: «Михална, котят нашли ППСники!». Ну что, «маршрут перестроен». Еду на работу, привозят трех котят. А у меня «дежурная» переноска постоянно в машине катается. Посадила всех туда – и в клинику. Но из трех найденышей выкарабкался только один, кошечка по кличке Женя. Имя ей дали в честь командира ППС, который участвовал в операции. Я потом полгода рассчитывалась с клиникой. А котенок благополучно уехал к девочкам в «Золотое сердце». И через какое-то время его пристроили.

А ЧП с сумкой на дороге! Такое не забывается.

- Очередной звонок от очевидцев: «На дороге – подозрительная сумка! Вдруг бомба?! Прибыли ППСники, посмотрели, а там… котята, трое. Кто-то выбросил их в сумке прямо на дорогу – под колеса, чтоб уж наверняка. Через час котята были у меня дома. Рассказываю мужу их историю: «Звонят люди, говорят, на дороге бомба лежит. И вот – пожалуйста!». Он говорит, давай назовем их Лимонка, Граната и Фугас?

Котята, которые выжили, не иначе. Их подкормили, подлечили и раздали – в добрые руки.

Замурованных в гараже котят удалось выманить хитростью. Фото: МУ МВД России "Красноярское".

Кошка родила детенышей в сейфе отдела полиции

- Я уже не говорю про то, что ко мне в кабинет кошки приходили просто жить! На первом этаже окно приоткрываешь, и это для них как портал. Ни к кому не идут, только ко мне. В 2022-м пришла ко мне кошка в окно, беременная. И осталась на ПМЖ. Так что у меня в кабинете была лежанка, миски, лоток. А потом она родила пятерых котят – в сейфе! Я руководитель подразделения, ко мне приходят люди. Смотрят, сидит серьезная женщина в форме, офицер. А рядом котята! Пришлось их всем гуртом забрать домой.

Однажды к ней забрел кот-добытчик. Такой хозяйственный, что даже имя получил человеческое, Антон.

- Жил у меня в кабинете, а в туалет просился в окно. И оттуда, с улицы, постоянно приносил мне мышек. Стучится в стекло, я поворачиваюсь: на подоконнике сидит Антон, у него в зубах мышка. Зайдет, положит к моим ногам. И с таким видом: мол, не зря я тут хлеб ем! Поиграет с ней, а после слопает. Очевидцы поражались, надо же! Потом я его пристроила. Одна из сотрудниц отдала Антона своей свекрови. Он замечательный, теперь мне о нем шлют «котоотчеты».

Замерзающего в сугробе котенка приютила и отогрела

- У меня самой кошек миллион - что в городской квартире, что в деревенском доме. Я купила его лет 20 назад, чтобы ребенка вывозить на природу. Он находится в Сухобузимском районе, в деревне, где жили мои бабушка и дедушка.

Котик Ваня, он замерзал в сугробе у трассы. Фото: предоставлено героиней публикации.

По словам Натальи, дальним краем деревенька примыкает к трассе. И жители заметили: проезжающие постоянно выбрасывают из машин животных. Авось кто-то подберет!

- Едешь, смотришь: собачонка растерянная жмется у обочины. Не знает, куда податься. Откуда взялась? Просто выпихнули из машины. Сколько раз я такое наблюдала!

Как-то в феврале местный тракторист нашел там рыжего котенка. Малыш замерзал в сугробе у трассы. Еще немного, и конец. Куда его? Понятно, к Михайловне!

Первые дни Ваня все никак не мог согреться. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Весь чумазый, трясется. Даже через день котенок дрожал, будто не мог согреться. Назвала его Ваней, поселила в пустующей избе умершей бабушки, своей дальней родственницы. Отмыла, откормила, привила, кастрировала. Сейчас Ваня в новом доме – у любящих хозяев.

Счастливчик! А его соседа, кота Феникса (они вместе обитали в старушкином доме), Наталья и вовсе отбила у живодера, бывшего хозяина, мечтавшего «утилизировать» надоевшего питомца. Ради них, Вани и Феникса, моталась из Красноярска в деревню, чтобы протопить избу. Морозы тогда стояли лютые, под -50.

Для Вани нашлись добрые руки. Фото: предоставлено героиней публикации.

«Ты привораживаешь моих котов! А я потом болею»

- Иной раз подумаешь: я с этими кошками уже от своего дома отбилась. Дети могут шуткой сказать: «Мама, на кого ты нас променяла?». – Вы не представляете, какая лютая жесть там происходит! – говорю им.

Вот только один из примеров. Прошлой осенью к дому Натальи в деревне прибились кот и кошка, соседские.

Феникс через два дня после спасения. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Стали ходить ко мне, потому что соседка держала их в ужасных условиях. А у кошки тяжелая болезнь, она неоперабельна. Вот я и пыталась как-то облегчить ее состояние. Тогда соседка обвинила меня… в черной магии. Сказала, я привораживаю котов. А потом, мол, коты, заколдованные, возвращаются к ней, и она из-за этого плохо себя чувствует. Это сюр какой-то, бред.

Но в итоге «заколдованных» котов соседка выбросила. В дом больше не пускала. Приютить их пришлось Наталье.

- Трудно, конечно, бывает. Семья, муж, дети. Еще и кошки. Но я никак не могу их бросить. К слову, дети у меня тоже вовлеченные. Так, летом младшая дочка (она у нас в выпускном классе) искала пропавшую кошку. Искала-искала, и вдруг скидывает мне фотку – малюсенького котенка. Нашла какого-то приблудыша, пишет: «Знаю, ты меня за это не убьешь». Ну что, мамина дочка!

Кот Феникс у волонтеров, он все еще в стрессе. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

БЫВАЕТ ЖЕ!

Кроме кошек, Наталье доводилось спасать и собак.

- Январь 2023-го, я была начальником следствия. Мои сотрудники поехали на обыск. А там хозяина квартиры взяли за сбыт наркотиков, это до 15 лет лишения свободы. Прибыли, звонят мне оттуда: «Наталья Михайловна, тут собака, пристроить некому! Куда ее теперь? На улице мороз!». – Куда? Везите ко мне в кабинет. Оказалось, это немецкая овчарка, пятимесячный щенок.

Сутки мы с ней прожили. Выгуливала, кормила. А потом вспомнила, у меня в деревне соседка баба Люба, заядлая собачница. У нее недавно песик старенький умер. Позвонила ей: «Надо тебе собачку? Немец, щенок». – Конечно, вези! Выехала я в четыре утра, чтобы к планерке успеть вернуться. Поволокла бедного пёселя в мороз, какую-то еду ему с собой собрала. Так и жил потом у этой бабушки.

Подопечным приюта очень нужна помощь. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

ВАЖНО

Приют «Золотое сердце» в Красноярске спасает кошек вот уже почти пять лет. За это время волонтерами были пристроены больше 1200 подопечных. А еще 400 кошек, котов и котят ждут своих хозяев.

Но приют существует только на пожертвования. Финансирования у него нет. Поэтому «Золотому сердцу» очень нужна помощь, наша помощь. Сухой или влажный корм, наполнители для кошачьих туалетов, игрушки… И, конечно, финансовая поддержка. Ведь котов каждый день нужно кормить, лечить, прививать, стерилизовать.

«Комсомольская правда» - Красноярск благодарит за помощь при подготовке публикации приют «Золотое сердце», а также МУ МВД России «Красноярское».

