Расскажем, как в Красноярске в 2026 году отметят День Победы Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярск готовится отметить 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. Часть праздничной программы раскрыли в мэрии. Расскажем, как в Красноярске в 2026 году отметят День Победы.

День Победы в Красноярске в 2026 году

Праздник начнется в 9 утра с поднятия копии Знамени Победы на площади перед мэрией. Затем в 10:00 с торжественного митинга и церемонии возложения цветов у площади музея «Мемориал Победы». В 11:30 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у «Красмаша» начнется прохождение колонн и театрализованный пролог. Шествие запланировали у стелы «Город трудовой доблести». Красноярцы пройдут с фотографиями воевавших родственников. После колонн на правобережье пройдет военная техника.

В мэрии города рассказали, что среди уникальных форматов в 2026 году – акция «Огонь памяти». В Красноярск доставят частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в столице.

Салют в честь ветеранов и победителей прозвучит в 22:00. Его запустят с двух барж напротив гостиницы «Огни Енисея» и ТЦ «Красноярье».

Отметим, что «Бессмертный полк» в Красноярске пройдет также в очном формате. Акцию в поддержку движения запустил ТИЦ. Для участия нужно:

- Выберете качественную фотографию родственника, которого планируете почитать в рамках акции «Бессмертный полк»;

- Готовый файл (форматы JPG или PDF) отправьте на электронную почту: welcomekrsk@yandex.ru, указав в теме «Бессмертный полк»;

- Укажите в письме ФИО родственника и годы жизни;

Распечатанную фотографию можно забрать в рабочие часы учреждения в будни с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), кроме праздничных дней 1, 2, 3 и 9 мая по адресу: проспект Мира, дом 3.