Происшествия4 мая 2026 9:00

Затащил 14-летнюю девочку со школьной дискотеки к себе и надругался: в Норильске спустя 35 лет установили имя насильника

Бывшего жителя Норильска доставили на место преступления, чтобы осудить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрь 1990 года, Талнах (тогда еще самостоятельный небольшой городок в 25 километрах от Норильска). Дискотека в одной из школ. Старшеклассники резвятся под модные мотивы, девчата хвастают друг перед другом нарядами и прическами. Стреляют глазами парням. Учителя бдят – сильно не пококетничаешь.

Но вот вопрос: как на этой школьной дискотеке оказался посторонний? Парню 19 лет – давно уже не ученик, кто его пропустил? Или сам тайком просочился? Молодой человек познакомился с восьмиклашкой и позвал ее прогуляться после того, как танцы закончились. А она, польщенная его вниманием, согласилась. Не подозревала ни о чем плохом, ведь новый знакомый казался интересным, а вечер казался романтичным.

Но истинные мысли взрослого детины были мрачные. Как бы случайно прогуливаясь, он подвел ее к своему дому, стал зазывать к себе. Когда она отказалась, силой сначала втолкнул в подъезд, затем заставил подняться в квартиру. И надругался над девочкой. А чтобы не сопротивлялась, подавил волю угрозами.

Свою жертву он отпустил. И, опасаясь ответственности, при первой же возможности удрал из города, улетел из Норильска и больше никогда в него не возвращался.

Потерпевшая нашла в себе силы рассказать о случившемся. Было заведено уголовное дело. Но, несмотря на все старания, установить, где прячется насильник, не удалось. Расследование пришлось приостановить.

- В апреле 2026 году в рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами краевого СК при взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по городу Норильску установлено местонахождение фигуранта в Екатеринбурге, после чего он был задержан и доставлен в Норильск для проведения следственных действий, - рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время собрана вся доказательная база. Помогли современные методы и технологии, которые есть на вооружении у криминалистов и следователей. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

35 лет прошло, у той самой школьницы давно своя жизнь. Но разве можно забыть о случившемся Вот и закон – ничего не забывает. Ее обидчика будут судить по статье 117 УК РСФСР. А это до 15 лет лишения свободы.