Рассказываем и показываем, как Красноярск встретил «Поезд Победы» Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мы помним, мы гордимся! В преддверии 9 мая в Красноярск прибыл «Поезд Победы». Ранее паровоз с актерами уже побывал в Иланском, Канске, Назарове и Ачинске. Чтобы встретить символ Победы, на платформу красноярского железнодорожного вокзала вышли сотни красноярцев. На торжестве побывала и фотокорреспондент «КП-Красноярск» Диана Иванова. Рассказываем и показываем, как все прошло.

«Поезд Победы» в Красноярске 4 мая 2026 года

В Красноярск «Поезд Победы» прибыл в 12 часов. В его составе паровоз «Лебедянка», вагон-теплушка, вагон-сцена и платформы с военной техникой. Вместе с «Поездом» приехала агитбригада – красноярские певцы, танцоры и актеры. Концерт погрузил гостей в путешествия во времени: от объявления о начале войны и до Победы.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сотни красноярцев встретили «Поезд Победы» Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Помимо концертной программы прошла выставка военной техники. Гости смогли увидеть гаубицы, зенитные и противотанковые пушки времен Великой Отечественной войны. Об истории экспонатов рассказали волонтеры. Также все желающие смогли побывать в кабине паровоза.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

- Это наша дань памяти поколению победителей, тех, кто был на передовой. Хочу сказать слова благодарности ветеранам и труженикам. Хочу поблагодарить тех, кто сейчас продолжает дело дедов и прадедов, приближает нашу Победу. Победили тогда, победим и сейчас. С наступающим Днем Победы! – поздравил горожан губернатор края Михаил Котюков.

СПРАВКА:

Проект посвящен героической истории нашей страны и вкладу железнодорожников в Победу. В годы Великой Отечественной на полях сражений воевали более 16 тысяч красноярских железнодорожников.