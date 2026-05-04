У кого больше шансов получить выгодную работу в Красноярском крае

У представителей каких профессий и специальностей больше шансов получить выгодную работу нынешней весной? Вопрос актуальный всегда. Аналитики крупного отечественного портала по подбору кандидатов и вакансий hh.ru выяснили, кто может рассчитывать на зарплату выше того, что в среднем сейчас предлагает рынок.

Самыми востребованными (но пока не самыми денежными) оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Для них открыто 1,4 тысячи вакансий. На втором месте по числу предложений менеджеры по продажам и по работе с клиентами - 1,3 тысячи вакансий. Немного уступают им водители - 1,3 тысячи.

В список 15 самых специальностей, в которых очень нуждаются работодатели, входят также машинисты, разнорабочие, повара и врачи, электромонтажники и сварщики, бухгалтеры и курьеры. И другие.

Что касается острого дефицита кадров: тут следует отметить врачей - на одну вакансию приходится 1,2 резюме. И поваров – на одну вакансию 3,6 резюме.

Всего этой весной работодатели региона открыли вакансии по 169 специальностям.

Интересны конкретные конкурентные зарплатные предложения? Тогда держите:

- машинист — 205 200 рублей,

- сварщик — 199 900 рублей,

- инженер ПТО, инженер-сметчик — 173 900 рублей,

- курьер — 160 200 рублей,

- электромонтажник — 159 400 рублей,

- водитель — 155 100 рублей,

- слесарь, сантехник — 124 300 рублей,

- разнорабочий — 120 200 рублей,

- врач — 119 100 рублей,

- менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами — 92 500 рублей,

- кладовщик — 75 100 рублей,

- бухгалтер — 70 900 рублей,

- повар, пекарь, кондитер — 68 300 рублей,

- продавец-консультант, продавец-кассир — 55 300 рублей,

- администратор — 53 300 рублей.