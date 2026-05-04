5 мая в Красноярске начинается регистрация на праздник для самых юных горожан «Карапузы, на старт!»

12 й семейный фестиваль «Карапузы, на старт!» состоится в Красноярске 23 мая 2026 года в многофункциональном спортивном центре № 1 Сибирского федерального университета (пр. Свободный, 82, стр. 11).

Фестиваль посвящен Году единства народов России и пройдет под названием «Город дружных малышей». Участие бесплатное.

Регистрация на праздник начнется 5 мая 2026 года с 10.00 (заявки, отправленные ранее указанной даты и времени, не регистрируются) и продлится до полного комплектования групп.

Планируется, что списки зарегистрированных участников будут опубликованы поэтапно в группе праздника с 10 по 17 мая 2026 года.

Для регистрации необходимо отправить письмо на электронный адрес: в теме письма нужно указать «Карапузы, на старт» и номер группы (в зависимости от возраста участника).

При регистрации в письме необходимо указать Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей участника, контактный телефон (заявка без действующего контактного телефона рассматриваться не будет), а также имя, фамилию и полную дату рождения ребенка в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Лучше в одну строку, без знаков препинания пример: Рудовская Варвара Львовна телефон Рудовская София 03.04.2024

Если вы регистрируете двоих детей, отправьте отдельную заявку на каждого ребенка. Автоответ вы получите только на первое письмо – так работает почта.

Обратите внимание: сам факт отправки письма не означает, что вы точно попадете в число участников - группы набираются быстро.

Как определить вашу группу:

I группа: 8 месяцев - 1 год и 30 дней;

II группа: 1 год и один месяц ровно - 2 года ровно;

III группа: 2 года и один день - 3 года ровно;

V группа: 3 года и один день - 4 года и 1 месяц.

Возраст учитывается на дату проведения фестиваля (23 мая 2026 года, включительно).

Уважаемые родители! Заявка принимается только вместе с Согласием на обработку персональных данных. Бланк Согласия находится в Файлах группы Фестиваля. Согласие нужно скачать, заполнить, подписать и приложить к письму с заявкой.

Фестиваль - это семейный праздник: время преодоления дистанции не фиксируется. Все участники стартов получают медали, дипломы и сувениры от организаторов.

В программе - фотоуголки, познавательные и развлекательные площадки для карапузов, их старших братьев и сестер, родителей, бабушек и дедушек. Предусмотрены специальные номинации: «Счастливый номер», «Двойняшки очаровашки», «Именинник», «Самая большая семья» и другие.

Организаторы – красноярский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» и главное управление по физической культуре, спорту и туризму при поддержке администрации г. Красноярска. Стратегический партнер — государственная аптечная сеть «Губернские аптеки». Волонтерская поддержка — Красноярский педагогический колледж №2.