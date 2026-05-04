Охранника красноярского бара будут судить за покушение на убийство. Стоп-кадр видео прокуратуры

В этой истории предстоит разбираться суду, потому что сложно понять со стороны: кто прав, кто виноват, был ли злой умысел или необдуманная ярость едва не привела к непоправимой трагедии. Уголовное дело за покушение на убийство с обвинительным заключением прокуратуры ушло в Центральный районный суд Красноярска.

Ноябрь 2025 года, бар «Рюмка» на проспекте Мира в краевом центре. 23-летний охранник завершил ночную смену, но остался внутри заведения. Он ожидал приятелей, которые работали в заведениях неподалеку, вместе собирались возвращаться по домам.

Неожиданно в бар забежала встревоженная девушка с криками: «На улице драка, помогите». Парень кинулся за ней и увидел картину, от которой внутри все вскипело. На холодном асфальте лежал один из его друзей, а сверху над ним – незнакомец. Охранник решил, что другу грозит реальная опасность.

Несколько секунд – и он подскочил к противнику со спины, обхватил рукой за шею и сильно сжал. Удушающий захват сработал быстро. Однако даже на видео с камеры уличного наблюдения понятно, что захват длился не две-три секунды, а намного больше.

Далее, как рассказали в прокуратуре, мужчина потерял создание и обмяк. Вместо того, чтобы оставить его, охранник, видимо, в порыве ярости, отбросил от себя тело – головой вперед. Тот ударился об асфальт лицом.

Спасло потерпевшего, считайте, чудо: очевидцы быстро вызвали скорую помощь, машина быстро примчалась, потерпевшего удалось откачать. От смерти его отделяли только минуты.

Молодой охранник вину не признает, настаивает на том, что разнимал дерущихся, убивать никого не намеревался. Оставим вердикт за судом.