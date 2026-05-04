Общество4 мая 2026 0:50

В Красноярском крае стало на два объекта культурного наследия больше

Памятниками культуры признаны два кургана в Большемуртинско-Сухобузимском округе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Первый Карымский курган. Фото: служба по охране объектов культурного наследия

В Красноярском крае стало на два памятника культурного наследия больше. Оба находятся в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе – это объекты археологического наследия «Карымское. Одиночный курган-1» и «Карымское. Одиночный курган-2». Они отнесены к VIII – II векам до нашей эры.

Как рассказали в краевой службе по охране объектов культуры и истории, оба кургана являются подлинными археологическими источниками информации для изучения раннего железного века и представляют собой скрытые в земле комплексы (захоронения, отдельные объекты и предметы) и выраженные в рельефе рукотворные насыпи.

Утверждены границы территорий указанных объектов культурного наследия. Собственник или иной законный владелец земельного участка теперь обязан соблюдать требования по их сохранности. В противном случае может возникнуть как административная, так и уголовная ответственность.