Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Первомай в Красноярске выдался по-настоящему теплым: и погода не подкачала, и атмосфера на улицах города была доброжелательной. Уже с утра можно было видеть людей с воздушными шарами и триколорами. Целыми семьями, включая детей и пожилых родственников, многие красноярцы вышли из квартир, чтобы вдохнуть весну полной грудью: посмотреть концерт, выбрать сувенир на ярмарке, поучаствовать в мастер-классах и просто хорошо провести выходной вместе с близкими на свежем воздухе.

Рассказываем и показываем, как проходило празднование 1 Мая в Красноярске в 2026 году.

Главные праздничные события развернулись у стелы «Город трудовой доблести» на Красрабе. Утром там начали работать площадки, организованные Федерацией профсоюзов края.

Ровно в полдень стартовала официальная часть. Организаторы постарались сохранить знакомую старшему поколению атмосферу демонстраций: участники прошли с шарами и транспарантами с лозунгами вроде: «Солидарность трудящихся России – единство страны!» Праздничный праздничный митинг тоже состоялся. Горожан приветствовали представители мэрии, депутаты горсовета, ветераны и активная молодежь.

Самым торжественным моментом стало вручение награды. Переходящее знамя «Трудовая доблесть России» и победный кубок, которые ранее принадлежали другим отличившимся организациям, вручили коллективу «Научно-производственного предприятия „Радиосвязь“» за высокие показатели в труде и активную общественную работу.

После этого народ потянулся к Дворцу культуры имени 1 Мая. Там заиграла музыка – начался большой праздничный концерт. Но народные гуляния на этом не закончились. Рядом развернулась ярмарка, на которой мастера выставили свои поделки: забавные игрушки, украшения ручной работы и вещи для дома. Также можно было купить продукцию местных предприятий.

Скучать детям и взрослым не давали на мастер-классах. Можно было своими руками собрать: самолетик или порисовать на весеннюю, первомайскую тематику. Разные организации города подготовили свои выставки и интерактивные площадки для гостей разных возрастов.

Любителей истории ждала необычная экскурсия. В 12:50 экскурсоводы из молодежного «Центра путешественников» предложили желающим сесть в трамвай. Маршрут «Город трудовой доблести» посвятили трудовым подвигам красноярцев в годы Великой Отечественной войны. Трамвай проехал от ДК имени 1 Мая по до остановки «Агентство Аэрофлота».

А любители спорта с утра оккупировали Центральную набережную. Там проходил «Первомайский» полумарафон. Сначала, в десять утра, легкоатлеты-любители пробежали дистанцию в пять километров. А через час, ровно в 11:00, стартовали самые выносливые – те, кто решил посостязаться на серьезной дистанции 21 километр 100 метров.

Главные городские часы в течение всего дня тоже не давали забыть о празднике. В девять утра, в полдень, в 15:00, в 18:00 и в 21:00 они играли мелодию «Марша высотников». Этот привет из прошлого вполне вписался в современную атмосферу Первомая-2026 в Красноярске.

