Агафья Лыкова пожаловалась на соболей, уничтоживших ее припасы. Фото: РТУ МИРЭА, Валерий Коханов.

- Туесок прогрызли и испакостили все, последнюю каплю! Теперь ни куриц выпустить нельзя, никого! – сетует Агафья Лыкова.

У отшельницы из Хакасии - новая напасть, к ней повадились два соболя. Дошло до того, что наглые зверьки принялись уничтожать запасы продуктов. Об этом лесная затворница рассказала своему духовнику, иерею Игорю Мыльникову. Последние новости с заимки Агафьи Лыковой – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

148 сантиметров стойкости

9 апреля Агафье Карповне исполнился 81 год. Свой день рождения она встретила одна. Незадолго до того помощница отшельницы, 60-летняя Валентина Иванова, вернулась домой, в Москву. Она собиралась пробыть у Агафьи до Пасхи, но не получилось. Внезапно начались проблемы со здоровьем, разболелась нога. Понадобилось вмешательство врача-хирурга. Так что Валентину Евтихиевну срочно вывезли из глуши вертолетом.

С той поры Агафье приходится справляться самой. Хорошо хоть, месяц назад к ней – еще через снега – пробилась экспедиция лыжников. Блогеры (Олег Тайга и его товарищи) помогли бабушке с заготовкой дров, доставили кое-какие продукты и лекарства. А потом признались в соцсетях: поражены закалкой отшельницы. То, что для них, крепких парней – экстрим, для маленькой старушки – росточком в 148 см – обычная жизнь.

Отшельница, которая встретила день рождения одна, ждет помощника.

«Без тятиного благословения? Не можно!»

Напомним, Агафья Карповна родилась в тайге. Сюда, за две сотни километров от ближайшего жилья, увел семью ее отец, Карп Осипович Лыков, старовер-беспоповец. Это было в 30-х годах ХХ века – после того, как люди в форме застрелили его брата. Опасаясь за себя, за близких, Карп и его жена Акулина решили бежать в леса. Там они построили себе дом, родили детей. Лыковых нашли только через 40 лет, и то случайно. В тех местах обнаружили выходы руды, рядом вырос поселок геологов.

А мир узнал о «сибирских Робинзонах» благодаря Василию Пескову – легендарному обозревателю «Комсомольской правды».

… В 80-х почти все Лыковы умерли. Осталась лишь Агафья. Ее уговаривали покинуть заимку, уехать к родным в деревню. Тогда она еще сомневалась: «Без тятиного благословения? Не можно!».

Впрочем, выбраться за пределы Обители (так она называет свое жилище) все-таки пробовала. И неизменно возвращалась обратно. Без тайги была не жизнь. Даже в деревне – трактор «чихнет», а ей нечем дышать. Вот и решила – надо следовать заветам отца.

Благо люди ее не бросают. Представители РПСЦ (старообрядческой церкви), сотрудники заповедника «Хакасский», волонтеры из РТУ МИРЭА (московского технологического университета), - все они опекают бабушку годами. Отдельное спасибо меценатам-благотворителям. Их стараниями на заимке появилась новая изба, стационарный телефон. А как без контакта с большой землей, в ее-то возрасте?

Агафья Карповна и ее духовный наставник.

Десятки лет таскает в гору ведра

На днях Агафья Карповна снова выходила на связь, поделился с «КП» - Красноярск ее духовный наставник.

Передала приветы всем близким. Заодно поведала о своем житье. Как оказалось, Великий Пост перенесла благополучно. И сейчас очень ждет помощника – ведь наступает май, нужно сажать картошку и не только. А ей в одиночку на огороде уже не управиться, там соток тридцать.

- 82-й пошел год, и что-то силы-то не те, - вздыхает бабушка. – Едва-едва с постели только встаю.

К слову, ее заимка располагается на крутом склоне у реки Еринат. Огород, разумеется, тоже. Поэтому ведра с водой она десятки лет таскает на себе – в гору. А представьте, сколько их нужно! Помимо грядок, у нее еще и козы с курами, кошки, собаки. Попробуй-ка всех накорми, обиходь! Тем более одна.

- Но мы договорились с помощником, - сообщил «Комсомолке» отец Игорь. – На помощь к Агафье Карповне отправится дьякон Георгий Данилов из Орска. Решаем вопрос с вертолетом. Надеемся, что в мае он прибудет на место.

Дьякон Георгий известен как человек, который спас старинные иконы и книги из затопленного наводнением храма. Человек очень набожный, скромный, он был у отшельницы не единожды. Порой между ними возникали разногласия. И все же дьякон Георгий всякий раз возвращался, когда узнавал, что Агафье Карповне необходима помощь. Всегда беспокоился о ней.

… Кроме помощника, на заимку собирается целая бригада. Приедет на лодке попозже, как только в реке спадет вода. Это строители, они поставят новый кордон заповедника неподалеку от избушки Карповны. Взамен прежнего, который прошлой весной унесла «большая вода». На кордоне, как и раньше, поселится инспектор. Он - в числе прочего - будет приглядывать за отшельницей.

"Одну не оставим!".

«Потерпи, родненькая!»

… Напоследок бабушка поведала своему духовному отцу о новой напасти. Как выяснилось, к ней повадились два наглых соболя. Да так разошлись, что разорили неприкосновенный запас.

- Было свиное сало соленое. Ну, эти соболи напали – и все подчистую! Пакостят в жилище. Какие есть корма кошкам, собакам в кладовке – туды ломятся. Была сушеная рыба, берегла неприкосновенно. Так туесок прогрызли и испакостили все, последнюю каплю! Я их гоняла всяко. Один сдох, второй остался. Гляжу, мелькнул, а это он ходит! Теперь и куриц выпустить нельзя. Несутся мало, в засаде сидят. Коз тоже не выпустишь – клещей много будут собирать. А у меня-то, кроме картошки и хлеба, ничего нету. Тако дело теперь…

Хитрые соболи совершили налет на заимку отшельницы.

Узнав о злоключениях Агафьи, представители РПСЦ тут же откликнулись. Чтобы отшельница не сидела только на картошке, единоверцы передадут ей продукты: домашнюю тушенку, топленое масло, яичный порошок…

- Потерпи маленько, родненькая! Еще недели две, и Георгия к тебе отправим! – заверил отец Игорь.

А как иначе? Человеку за 80, живет в глуши, старается из последних сил. Как тут не пожалеть, не поддержать?

