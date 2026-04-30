Планерка с покупателями: Что взять с собой на шашлык, в поход и на пикник?

Идеями на майские выходные поделилась пиар-менеджергастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Валентина Котляр.

- Валентина, с наступлением теплых дней настроение у всех пикниковое. После долгой зимы всем хочется за город, на природу. А на свежем воздухе, как мы знаем, всегда разыгрывается аппетит. Как вы подготовились к сезону и что порекомендуете красноярцам прикупить вкусненького?

- «Красный Яр» и «Батон» всегда готовятся к сезону прогулок и пикников, тем более что погода радует и, скорее всего, первые майские выходные будут активными у красноярцев. Прежде всего, конечно, нужно взять с собой хорошее настроение! И не забыть про перекус.

А что выбрать – тут все зависит от длительности вашей прогулки. Если просто выбрались прогуляться на пару часов, то возьмите сэндвичи нашего бренда «Яров Кус». Вкусов много - и курица, и колбаса, и тунец. Удобная упаковка – как раз чтобы взять и перекусить где-то в дороге. Кстати, упаковка очень заметная – на ней изображен черный мишка. Я сама регулярно покупаю такие сэндвичи, в них нет пластикового вкуса, завяленного листика салата – все аппетитно и «по делу». Много начинки, можно подогреть, если есть возможность, а можно и не подогревать. Вторая рекомендация – история азиатская. Сейчас большой спрос к этой кухне. Мы не так давно запустили раменные «Чё? Рамён!» в наших гастрономах, они очень востребованы. Конечно, мы ожидали, что спрос будет, но он превзошел все ожидания. Если на природе захотелось сладкого, то попробуйте нашу новинку – панакотики.

Знаменитый азиатский десерт в виде желейного «танцующего» котика. Если желе потрясти, то котик начнет «танцевать». Очень классный десерт, вкусный, в начале мая появится в продаже в наших гастрономах. Десерт из сливок и желе с разными вкусами: ванильный, клубничный, черничный. Кстати, для любителей необычных фотографий – возьмите десерт на природу и сделайте прикольные фото.

- Многие на майские отправятся на природу, на дачу готовить шашлык. Есть ли для них что-то в ваших гастрономах и дискаунтерах?

- Конечно! В этом сезоне мы уже запустили весенний ассортимент. Он у нас под девизом «Погода шепчет…». Везде, где увидите летние желто-зеленые наклейки – это значит, что продукты специально к весенне-летнему сезону. С конца апреля на полках наших магазинов есть маринованный шашлык по очень приятным ценам. Его достаточно распаковать из вакуумного пакета, положить на решетку и приготовить.

Маринады очень вкусный! Есть свинина в майонезном соусе, шашлык из шеи в классическом маринаде, филе куриного бедра в кавказском маринаде и крылья в соусе барбекю. Выбрать есть из чего! Помимо маринованного мяса можно взять свежее и самостоятельно замариновать по своему фирменному семейному рецепту.

- А гарнир для шашлыка? Зелень, овощи…

- Думаю, все согласятся, что овощи-гриль ничуть не уступают по вкусу шашлыку. На полках наших магазинов есть томаты, кабачки, перцы, конечно, шампиньоны. Руководитель направления «Свежие фрукты и овощи» Елена Шевцова мне подсказала восхитительный рецепт - кукуруза на гриле. Початки кукурузы продаются в вакуумной упаковке: запекаете на решетке, добавляете немножко соли - очень вкусно получается. Не забывайте и о салате из свежих овощей: разные сорта томатов, огурцы Маша. Всем советую попробовать томаты из Азербайджана, они очень мясистые, вкусные, как из дачной теплицы.

- Еще одна традиционно летняя история – окрошка. Есть готовые окрошечные предложения для покупателей?

- Обязательно! И в гастрономах, и в дискаунтерах в продаже есть классические окрошечные наборы с колбасой, яйцом, картошкой, редиской, зеленью. Покупаете набор, заправку по вкусу – квас, минералка, айран, майонез, сметана, - заправить, подсолить и готово!

- Один из признаков лета – появление ягод: клубника, черешня… Что-то уже можно купить в гастрономах и дискаунтерах?

- Для черешни пока рановато, нужно немного потерпеть, и скоро она хлынет на полки магазинов. А вот клубнику в ближайшие дни будем привозить из Азербайджана. Она точно будет в больших гастрономах и дискаунтерах – вкусная, сладкая, ароматная, немятая. Кто соскучился – уже может покупать. И цена обещает не кусаться, сколько, точно пока не скажу, но не по таким высоким ценам.

- Давайте от продуктовой части перейдем к сфере творческой и креативной. Какие интересные события готовите для красноярцев?

- Событий у нас действительно много. На этих выходных завершился масштабный фестиваль «Суперкон», который мы поддерживаем уже не первый год. На площадке фестиваля работала наша локация - угощали всех гостей фирменными сэндвичами, о которых я уже говорила. Но не просто так, а за пожертвование. Мы являемся партнерами фонда помощи бездомных животным «Муркита», и просили всех, кто приходит на нашу площадку, сделать пожертвование. Нам удалось собрать 130 тысяч рублей – все деньги будут переданы в «Муркиту», они содержат бездомных собак и кошек. В мае нас также ждет классное событие – традиционный забег «Весна». Первый теплый забег в серии стартов Красмарафон. В 2026 году он пройдет 17 мая, старт и финиш возле главного символа Красноярска — Коммунального моста. Каждый найдет для себя дистанцию по силам - есть классические отрезки по 5, 10 километров. А на финише каждый участник получит награду — медаль или значок. Ну и, конечно, на забеге будет работать наша локация – с угощением, музыкой. Приходите побегать и поболеть за бегунов!

Фото предоставлено отделом внешних коммуникаций торговых сетей «Батон» и «Красный Яр»

