Осторожно - рядом ЛЭП

Летние жаркие дни в Красноярске и районах края не за горами. Для энергетиков это время повышенной бдительности, ведь именно в весенне-летний период повышается риск отключений линий электропередачи из-за пожаров, возникающих чаще всего по вине человека.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду филиал ПАО «Россети» - Красноярское предприятие магистральных электрических сетей (МЭС) выполнил комплекс мероприятий по расчистке просек от деревьев, кустарников и сухой травы. Вокруг подстанций и ключевых ЛЭП созданы и обновлены минерализованные полосы. Но несмотря на все приготовления, сельскохозяйственный пал, непотушенный костер или брошенная сигарета вблизи энергообъектов могут стать причиной пожара и даже нарушения электроснабжения потребителей.

ВАЖНО! Если вы обнаружили начинающийся пожар вблизи ЛЭП, незамедлительно сообщите об этом по телефону энергокомпании, указанному на табличке опоры ЛЭП.

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, пожаров и аварий организации и граждане должны соблюдать Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона - это минимально допустимое расстояние от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей. Для воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ ее размер составляет 25 метров по обе стороны от крайних проводов ЛЭП. Для магистральных ЛЭП напряжением 500 кВ – 30 метров от проводов.

Энергетики напоминают, что в охранной зоне ЛЭП категорически запрещено:

- проводить сельскохозяйственные палы и поджигать прошлогоднюю траву,

- разводить костры,

- бросать горящие спички и окурки,

- складировать стога сена, мусор, горюче-смазочные и пиломатериалы,

- высаживать или рубить деревья,

- взбираться на опоры,

- набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы,

- проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам,

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов транспорта и т.д.,

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели самолетов и другие беспилотники.

Сотрудники Красноярского предприятия МЭС призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов.

Будьте осторожны в случае приближения к энергообъектам: высоковольтным линиям и подстанциям! И обязательно расскажите детям об этих важных правилах.

Фото Красноярского ПМЭС