Первые дачные автобусы вышли на линию в Красноярске с 1 апреля. Традиционно с наступлением устойчивого тепла в мае их количество увеличилось, а расписание изменилось – начался дачный сезон, и горожане потянулись на свои участки.

Публикуем актуальное расписание дачных автобусов на май 2026 года.

Городские автобусы № 35 и № 36: что изменилось

В работе популярных дачных маршрутов № 35 и № 36, следующих из Красноярска до поселка Геологов станции Минино, произошли изменения. Ранее эти маршруты обозначались номерами 136 и 136К и относились к пригородным.

После перехода в муниципальный формат сотрудница «КП»–Красноярск отметила в их работе существенные отличия. Во-первых, автобусы следуют с основными остановками в черте города, из-за чего добираться до дач стало дольше. С другой стороны, дачники подсаживаются там, где им удобнее. Во-вторых, стоимость проезда снизилась, и это радует пассажиров: теперь она составляет 48 рублей, как в обычном городском автобусе.

Вот по какому расписанию ходят эти автобусы с мая 2026 года.

№ 36 (по Свободному – Высотная – Ветлужанка)

– С железнодорожного вокзала: 7:10, 8:00, 9:40, 10:20, 12:30, 14:50, 16:00, 17:45

– С Геологов: 6:45, 8:20, 9:10, 11:00, 13:00, 14:50, 16:20, 17:15, 19:15

№ 35 (по Копылова – Лесопарковая)

– С железнодорожного вокзала: 6:45, 9:00, 11:00, 13:30, 16:30, 19:00.

– С Геологов: 7:50, 10:00, 12:10, 14:30, 18:00, 20:00.

Ранее мы уже публиковали расписания других городских автобусов, следующих до СНТ: № 18, 18С, 19, 40, 40А, 40С.

Уточнить нужную вам информацию о городских дачных маршрутах можно в Центральной диспетчерской службе МКУ «Красноярскгортранс» по телефону 256-84-00 или на портале «On-line маршрут Красноярск».

Междугородные дачные маршруты

Краевое транспортное управление также поделилось дачным расписанием на 2026 год.

Начало таблицы: krtu.ru

Продолжение таблицы: krtu.ru

Узнать изменения в расписании и схемах движения автобусов на межмуниципальных маршрутах можно по телефону горячей линии: 8-800-775-75-24.