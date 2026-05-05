Отопительный сезон в Красноярске продлился 225 дней и завершится 6 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин в своих соцсетях.

Напомним, что решение о завершении отопительного сезона принимает администрация города. Условие простое: среднесуточная температура должна держаться на отметке +8°C и выше в течение пяти суток подряд. По данным синоптиков, последние пять дней подряд среднесуточная температура воздуха в городе +13 градусов.

После прекращения подачи тепла службы начнут готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые был выявлены в морозы.

- На холод в квартирах прошедшей зимой пожаловались более 350 красноярцев. Каждая заявка была отработана, на летний период запланированы работы по исправлению причин некачественного отопления, - рассказал мэр Красноярска.

Отметим, что в 2025 году отопительный сезон завершился позже – 19 мая.