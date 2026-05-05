Внук подозреваемого в убийстве сторожа рассказал подробности дела. Фото: Даниил Глотов

12 мая в Красноярске состоится суд над 71-летним Константином Глотовым, которого подозревают в убийстве сторожа в СНТ «Кооператор» села Арейское. Об этом «КП-Красноярск» сообщил внук подсудимого Даниил.

Ранее Константин Глотов являлся председателем товарищества и однажды заметил утечку электричества. То есть кто-то из «своих» подцепился к проводам и нажег света, за который платили все. Сумма вышла немалая. Константин вычислил, что это сделал местный житель. Ситуация вылилась в конфликт между мужчинами, который вскоре, казалось, был урегулирован.

Жизнь семьи мужчины разделилась на «до» и «после» 21 марта 2025 года. В ту ночь дед Даниила вышел на прогулку с собаками. Когда Константин проходил мимо сторожки, охранник, новый председатель СНТ и его два друга (один из них - тот самый человек, что попался на воровстве света - прим.Ред) пригласили его заглянуть к ним.

Со слов внука фигуранта, на деле мужчины хотели получить его «пальчики». Константин недолго пообщался с ними и ушел домой. После этого они звонили Глотову и стали оскорблять его и близких. Наутро сторожа нашли убитым, а за Константином пришли полицейские. Мужчину отправили в СИЗО. По рассказам Даниила, и так неважное здоровье Константина ухудшилось. Родные общались только в письмах и ни разу не созванивались.

Также Даниил рассказал «КП-Красноярск» о новых трудностях в общении с дедом:

- Его зачем-то резко увезли в Сосновоборск в СИЗО. Связи с ним нет вообще, адвокаты либо бездействуют, либо не могут туда попасть. Я писал обращения в Госдуму, председателю СК Бастрыкину и в кабинет Президента. Пока что нет ответа. В последнем письме дед сообщил, что ему перестали давать лекарства.

Сам Даниил сейчас находится далеко от родного Красноярска, а его родители по состоянию здоровья не могут активно участвовать в борьбе за справедливость. Попытки связаться с администрацией СИЗО в Сосновоборске не увенчались успехом: на звонки и письма родственники не получают ответа.

Парень утверждает, что его дед невиновен в убийстве сторожа и обвиняет в давлении. Заседание назначено на 12 мая, и родные только надеются на объективное разбирательство.

