В Красноярском крае за падение ребенка в открытый колодец ответит сотрудник ЖКХ

Фото: СК по Красноярскому краю

В Назаровском районе следователи закончили уголовное дело о падении ребенка в открытый колодец. Его фигурантом стал начальник участка МУП «ЖКХ Назаровского района» – его обвинили в халатности, которая повлекла причинение тяжкого вреда здоровью. Сотруднику грозит до пяти лет колонии.

Трагическая история произошла 22 июня в селе Антропово. Местная жительница пошла к водоразборной колонке на улице Заречной вместе со своим полуторагодовалым внуком. Пока она набирала воду, мальчик бродил рядом и наступил на деревянный настил, который прикрывал колодец колонки.

Настил, по идее, должен был выдержать вес взрослого человека, однако не смог удержать даже маленького ребенка. Дерево сломалось и мальчик рухнул вниз с высоты четырех метров.

Ребенок остался жив, однако получил тяжелые травмы. Виновный в происшествии нашелся быстро – начальник участка, который должен был обеспечивать безопасность колонки. Он ранее осматривал проблемный колодец, но по какой-то причине не стал указывать в документах состояние колонки.

Сотрудник был обязан принять меры к ремонту или замене колонки, а также проверить изношенный деревянный настил, который заменял колодцу нормальный люк. Тот выглядел надежным, однако за годы использования износился, что закончилось трагедией.

По совокупности всех выводов следствие посчитало мужчину виновным и направило дело с обвинительным заключением в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. Также в ходе расследования были внесены представления в адрес МУП «ЖКХ Назаровского района», администрации Назаровского района и Гляденского сельсовета – от чиновников потребовали привести все колонки в Антропово в надлежащий вид.