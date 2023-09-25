В Красноярском крае загорелись сразу несколько домов в поселке Журавлево

Фото и видео: МЧС

В Курагинском районе Красноярского края произошел крупный пожар. Загорелись здания на двух участках в поселке Журавлево: огонь охватил два жилых дома, а также несколько надворных построек.

Как рассказали в МЧС, сообщение им поступило около 15:30 по местному времени. На место сразу выехали несколько пожарных расчетов, и спустя два часа в ведомстве сообщили о локализации пожара. Тушить его будут еще какое-то время – площадь возгорания сейчас составляет 500 квадратных метров.

– Предварительно, пострадавших нет. Пожар уже локализован. На месте работают 6 единиц техники, 22 человека. Помогает огнеборцам тяжелая техника, – добавили в МЧС.

Отметим, что это уже не первый серьезный пожар в Журавлево за последнее время. В июне там также загорелись два жилых дома: огонь охватил их так быстро, что жильцы даже не успели спасти документы. Соседи поговаривали, что пожар начался в бане на одном из участков и перекинулся на стоящий почти вплотную дом, но в МЧС заявляли о неисправности электропроводки.