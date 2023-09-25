Машины словно мясорубкой перемололо: чемпион мира по пауэрлифтингу устроил смертельное ДТП на трассе в Хакасии

Toyota Carina, в которую врезался автомобиль, выехавший на встречку Фото: ГИБДД

Страшная авария произошла на 22 км трассы Абакан-Саяногорск в Хакасии 24 сентября. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Владимир Муравлёв находился за рулем в Toyota Rav4, которая из-за потери управления выехала на встречную полосу. После столкновения с двумя авто - Toyota Carina и Toyota Land Cruiser - погиб 1 человек, еще трое – пострадали.

По какой причине Муравлёв потерял контроль над машиной – пока доподлинно неизвестно. В этом разбираются сотрудники ГИБДД. Toyota Rav4 выехала на встречную полосу в тот момент, когда там шли два автомобиля – сначала Toyota Carina, где находилась 25-летняя девушка и её 27-летний муж, а следом за ней Toyota Land Cruiser под управлением 34-летнего мужчины.

Rav4 виновника аварии Фото: ГИБДД

Сначала Rav4 столкнулась на большой скорости с Toyota Carina, затем оба автомобиля отбросило в Toyota Land Cruiser. Все три машины улетели в кювет. На кадрах видно, что большая часть Toyota Carina просто всмятку – авто сложило гармошкой, не уцелело практически ничего. Девушка, находящаяся за рулем в момент аварии выжила, но получила серьезные травмы, её госпитализировали в тяжелом состоянии. Её супруг, сидевший рядом – погиб на месте.

Владимир Муравлев Фото: соцсети

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома челюсти, перелома ребер, перелома костей таза и ушиба мягких тканей лица, - поясняют в госавтоинспекции.

Автомобилист на Land Cruiser, как известно, сильно не пострадал. Муравлев и его пассажирка также живы, от госпитализации отказались.

Rav4 в не менее страшном состоянии – передней части просто нет, там одни обломки. Ощущение, будто обе машины перемололо в мясорубке – кадры действительно жуткие.

В том, что произошло на трассе разбираются сотрудники ГИБДД, проводится проверка.