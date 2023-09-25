Фото: ГИБДД Красноярск

Первый снег выпал в Красноярском крае. Фотографиями делятся жители южных и центральных районов региона. Так, уже замело природный парк «Ергаки». Рассказываем, где в Красноярском крае выпал первый снег в сентябре 2023.

Где в Красноярском крае выпал первый снег в сентябре 2023

Первые кадры пришли с севера региона еще на позапрошлой неделе. Снег выпал, например, в Норильске. Там по ночам уже минусовые температуры. И для севера – это норма.

А вот природный парк «Ергаки» завалило только на прошедших выходных, 23-24 сентября. Туристы делятся фотографиями, где снег лежит не только под ногами. Он также окутал деревья и домики.

Фото: Дмитрий Гулидов

Снег есть и на трассе от Абакана до Красноярска. Кадрами поделились в ГИБДД. Там призвали водителей быть аккуратнее и соблюдать все правила дорожного движения. Дорога все-таки скользкая и любой маневр, будь то обгон или съезд с обочины, может привести к аварии.

В пример, дорожные полицейские привели участок в районе железнодорожной станции «Лесная». Это 40 минут езды от Красноярска. Но там уже лежит снег.

Когда снег будет в Красноярске 2023

Видимо, не скоро. По прогнозу Гидрометцентра в краевой столице пока только дожди. По ночам синоптики прогнозируют на ближайшей неделе от +2 до +7. Без снега.