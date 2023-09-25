Михаил Котюков анонсировал первые изменения в правительстве Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес на утверждение в Заксобрание кандидатуры членов регионального Правительства. Пока это список из пяти человек. И из него уже можно сделать предварительные выводы, кого оставляют в правительстве, а кто отправится в окончательную отставку.

Первая фигура – Сергей Пономаренко. Его Котюков хочет оставить в должности первого заместителя губернатора и руководителя администрации.

Сергей Пономаренко остается в правительстве края Фото: Мария ЛЕНЦ

Пономаренко можно назвать старожилом краевой политики. Он был заместителем Александра Хлопонина, Льва Кузнецова, Виктора Толоконского и Александра Усса. В СМИ ранее появлялись сообщения, что Пономаренко может покинуть администрацию края. Судя по всему, эти слухи не подтверждаются.

Вторая фигура – Сергей Верещагин. Его глава региона видит первым заместителем губернатора и председателем краевого правительства. Ранее эту должность занимал Юрий Лапшин. Сейчас он проходит по уголовному делу о хищении денег при строительстве метро.

Сергей Верещагин станет председателем правительства края Фото: Мария ЛЕНЦ

Что касается Верещагина, он также в администрации человек не новый. Работает там с середины нулевых годов. С 2018 года он занимал должность вице-премьера правительства края.

Третья фигура – Сергей Кузьмин. Котюков предлагает назначить его на должность зампреда правительства края, координирующего деятельность министерства экономики и регионального развития.

Сергей Кузьмин работал с Михаилом Котюковым в ФАНО и министерстве науки Фото: аналитический центр при правительстве РФ

Кузьмин – уроженец Красноярска, но больше он известен по работе в Чувашии и Москве. Он возглавлял предприятие «Химпром». С 2015 года трудился под руководством Котюкова в Федеральном агентстве научных организаций. Ушли они оттуда в одно время.

В 2018 году Котюкова назначили министром науки и высшего образования РФ. Кузьмин в министерстве стал его заместителем.

Последние 3 года Кузьмин был советником руководителя федерального казначейства и проректором по экономической работе в финансовом университете при Правительстве РФ.

В Красноярский край он приехал вслед за Котюковым. На сайте краевого правительства указано, что с июня 2023 года Кузьмин является советником губернатора.

Четвертая фигура – Владимир Бахарь. Его губернатор видит на должности зампреда правительства и министра финансов. Здесь, как и у Пономаренко, без изменений. Бахарь и до этого трудился на этих же должностях.

Владимир Бахарь остается в своей должности Фото: Мария ЛЕНЦ

Пятая фигура – Татьяна Магдибур. Ее кандидатуру глава региона предложил на должность министра экономики и регионального развития края. Она человек в администрации тоже не новый. Ранее трудилась в том же министерстве, была заместителем Анны Гарнец.

Татьяна Магдибур была заместителем министра экономики региона Фото: правительство Красноярского края

Что касается самой Гарнец, то она, по всей видимости, в свое кресло не вернется. Министерство женщина возглавляла с октября 2021 года.